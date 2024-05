Más de 4 millones de personas con discapacidad en España ¿se hace lo suficiente?

En España, junto al fenómeno del envejecimiento de la población, surge otro muy relacionado y que lo complica. El Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de su última Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia dirigida a hogares de 2020 detectó que más de 4,3 millones de personas en España tenían alguna discapacidad o limitación que hace que requieran apoyo para realizar las actividades básicas del día a día. El 75% de las personas con discapacidad tenían 55 años o más. ¿Las personas son realmente conscientes de la magnitud del problema para atender adecuadamente a estas personas y al entorno familiar y social que les rodea?

¿Quiénes cuidan a las personas con discapacidad? En España hay más de 19 millones de hogares, y en 4 millones de ellos, es decir en uno de cada cinco, reside al menos una persona con discapacidad. Además, en más de un millón de ellos, la persona vive sola, ambas tendencias van en aumento.

La sociedad española es progresivamente más consciente de esta situación de soledad y de personas desatendidas que precisan ayudas; situación que se agrava con el paso del tiempo. Las soluciones que se aplican desde el ámbito público se ven desbordadas por el aumento del número de personas mayores y con discapacidades muy superior a su capacidad de respuesta. Las familias y amigos de los afectados se enfrentan a la falta de recursos, a la burocracia y su lentitud y a las dificultades para encontrar cuidadores profesionales. Una situación que impacta en la calidad de vida de las personas con discapacidad y que genera presión sobre las familias, amigos y sobre los sistemas de salud.

Un panorama complejo: envejecimiento, discapacidad y la necesidad de cuidados El envejecimiento de la población española, junto al aumento de las enfermedades crónicas y a la diversidad de las discapacidades, dibuja un panorama complejo que exige soluciones urgentes e innovadoras. La carga sobre los cuidadores familiares, a menudo sin formación ni tiempo, es cada vez mayor, generando estrés, agotamiento y, en algunos casos, abandono de la persona dependiente. Se suma a ello las agudas tensiones internas sobre quién es responsable en la familia de cuidar a la persona con discapacidad.

Se han citado cifras de hogares particulares, pero la situación en centros residenciales, viviendas tuteladas y hospitales no es muy diferente: el 94% de sus residentes tiene algún tipo de discapacidad y más del 80% tiene problemas al realizar sus tareas cotidianas de cuidado personal, debido a dificultades importantes de movilidad.

El envejecimiento de la población, sumado al aumento de la esperanza de vida, ha convertido la discapacidad en un reto de gran magnitud. ¿Qué se puede hacer?. Para abordar este reto de manera efectiva, se hace indispensable desarrollar acciones integrales que abarquen diversos aspectos. Entre ellas, la selección y seguimiento de cuidadores profesionales para personas con discapacidad cobra especial relevancia

Una oportunidad de emprender atractiva: selección y seguimiento de cuidadores aptos Helpycare, una agencia especializada en la selección de cuidadores para personas mayores o con discapacidades en España, ofrece una solución concreta a este problema.

A través de un proceso de selección que incluye pruebas psicotécnicas, entrevistas y verificación rigurosa de antecedentes y un seguimiento continuo, la empresa garantiza la idoneidad entre necesidades y carácter de la persona con discapacidad, y su cuidador; además de seleccionar a aquellos profesionales más comprometidos y competentes.

"En Helpycare, no solo seleccionamos cuidadores, evaluamos sus habilidades, experiencia y aptitudes para cada caso específico. Además, realizamos un seguimiento constante para garantizar la calidad del servicio y la satisfacción de nuestros clientes", destaca Maira Peñaloza, del equipo de expansión de Helpycare.

Olga, una mujer de 72 años con Alzheimer, dependía por completo de su hija para las actividades básicas cotidinas. La situación era insostenible para ambas por el nivel de exigencia, dedicación y estrés, hasta que encontraron a Helpycare. A través de la agencia, Olga pudo acceder a una cuidadora profesional que la acompaña y cuida con cariño, con conocimientos concretos para personas con Alzheimer, permitiéndole a su hija poder volver a atender a su vida personal y profesional.

El caso de Olga no es único; al contrario, es muy común. Helpycare ha logrado transformar la vida de miles de personas gracias a su modelo de selección y seguimiento riguroso. Su labor no solo da apoyo a quienes lo necesitan, sino que también genera empleo y alivia la carga de las familias, logrando resultados concretos:

Reducción del estrés y la carga para las familias: Helpycare se encarga de encontrar, evaluar y seleccionar a cuidadores profesionales y compatibles con las necesidades de cada persona anciana o con discapacidades. Esto libera a las familias del tiempo y la complejidad de la búsqueda, dándoles tranquilidad y apoyo emocional.

Mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad: los cuidadores seleccionados por Helpycare no solo proporcionan asistencia en las actividades diarias, sino que también ofrecen compañía y apoyo emocional, además de apoyo en las carencias de las personas con discapacidad, fomentando su autonomía y bienestar.

Acompañamiento continuo: Helpycare no solo se apoya en la selección, sino que el apoyo es continuo durante la relación a largo plazo entre el cuidador y la persona con discapacidad. Orientan sobre las complejidades legales y normativas relacionadas con las ayudas a la Dependencia, a la contratación de servicios de cuidados a domicilio, acceso a subvenciones y ayudas públicas, etc.

Creación de empleo y oportunidades: Helpycare ha generado cientos de empleos en España, dando oportunidades laborales a personas comprometidas con el cuidado de los mayores y personas dependientes.

Una oportunidad de negocio que busca socios El éxito de Helpycare no ha pasado desapercibido. En 2024, la empresa decidió comenzar a licenciar su modelo de negocio, permitiendo que otras personas emprendedoras repliquen su éxito en diferentes regiones de España mediante delegaciones. Un claro indicio de su éxito y potencial.

“Buscamos inversores y emprendedores que compartan nuestra visión de un futuro más inclusivo y accesible para todos y que quieran disponer de su delegación Helpycare local”, señala Peñaloza. “Unirse a Helpycare como licenciatario es una oportunidad única para generar un impacto social positivo y al mismo tiempo emprender un negocio con demanda creciente y constante”, concluye.

Si se quiere formar parte de este cambio, podrá invertir en la licencia Helpycare y formar parte de la red de empresarios que transforma vidas.