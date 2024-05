En la última década se ha reducido a menos de un año el tiempo de diagnóstico de la esofagitis eosinofílica (EoE)

Hoy 22 de mayo se celebra el Día Europeo de la Esofagitis Eosinofílica (EoE). El diagnóstico de la esofagitis eosinofílica (EoE) se ha reducido a menos de un año en la última década, pasando de los 12,7 años en 2007 a los aproximadamente 8 meses en la actualidad una vez que el paciente ha acudido al médico especialista, según diversos estudios publicados en las revistas científicas United European Gastroenterology Journal y Digestive and Liver Disease El diagnóstico de la esofagitis eosinofílica (EoE) se ha reducido a menos de un año en la última década, pasando de los 12,7 años en 2007 a los aproximadamente 8 meses en la actualidad, una vez que el paciente ha acudido al médico especialista, según diversos estudios nacionales e internacionales. "Esta evolución muestra cómo una mayor conciencia y las guías de práctica clínica y la colaboración entre investigadores, médicos y pacientes puede impactar significativamente la atención al paciente y el diagnóstico de la EoE", dijo el Dr. Alfredo Lucendo, presidente de la European Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI Tract (EUREOS), jefe de Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital de Tomelloso y socio de honor de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO). Sin embargo, en la actualidad, todavía existe una media de retraso en el diagnóstico de la EoE de niños es de 2,5 años, y de 7 años debido en la demora del diagnóstico desde el debut de la enfermedad bien porque no se deriva al paciente al especialista bien porque el paciente no acude al médico por desconocimiento de la enfermedad, atribuyéndola a otras posibles causas. Los datos se basan en el análisis del registro de unos 1.100 pacientes de más de 40 hospitales de toda Europa (España, Italia, Francia y Dinamarca) y que están incorporados a la red de EoE CONNECT. En España participaron hospitales como el Hospital de La Princesa, Fuenlabrada y Fundación Jiménez Díaz de Madrid; Vall d’Hebron y Viladecans de Barcelona; Tomelloso de Ciudad Real, Central de Asturias de Oviedo o Miquel Servet de Zaragoza, entre otros.

Miriam Espinosa, presidenta de AEDESEO, señala por su parte que "los médicos de familia y pediatras de atención primaria, junto con el resto de los profesionales sanitarios, especialmente el personal médico y de enfermería de Urgencias juegan un papel importante en su detección, por eso es necesario la formación y actualización constante en el conocimiento de la EoE para lograr la derivación temprana al especialista. En el 41.8% de los casos, los pacientes habían recibido un diagnóstico erróneo antes de ser correctamente diagnosticados con EoE. El diagnóstico erróneo más común fue la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), que se dio en 25.7% de los pacientes, según una investigación multicéntrica realizada en Italia.

El Dr. Cecilio Santander, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, y que también participó en el estudio de la red EoE Connect, explica que "La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica que afecta a personas jóvenes, reduciendo su calidad de vida por dificultar la deglución de los alimentos. En España se están haciendo grandes avances para reducir la demora hasta establecer y mejorar la eficiencia del diagnóstico, que favorece la selección de tratamientos adecuados para que las personas afectadas puedan tener una alimentación adecuada sin dificultad para deglutir". "Asimismo -continúa el especialista-disponemos de tratamientos eficaces y los profesionales médicos actualizamos en el conocimiento de esta enfermedad e investigando para seguir avanzando en el tratamiento más adecuado." La EoE ha pasado de una prevalencia de 34,4/100.000 habitantes a más de 100/100.000, según datos de EUREOS. Por su parte, la Dra. Danila Guagnozzi, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, destaca que "la EoE es una enfermedad emergente, que cada vez afecta a más personas, por lo que es muy importante seguir investigando para en nuevos tratamientos y en sus factores de riesgo para esta patología que hasta octubre de 2023 se consideraba aún como una enfermedad rara".

Jornada de Puertas Abiertas en el Hospital de La Princesa y Vall d’Hebron

El Día Europeo de EoE tiene como objetivo, según Miriam Espinosa, "dar visibilidad a la esofagitis eosinofílica (EoE) en la sociedad, reforzar la comunidad de pacientes y familiares de personas con EoE y aportar más conocimiento e información sobre lo último en el diagnóstico, tratamiento, acceso e investigación en la EoE". Este año, agrega la presidenta de AEDESEO, "el lema del Día Europeo es ‘Come’, ya que algo tan sencillo como comer se convierte para los pacientes con esofagitis eosinofílica en un gran reto, muchas veces no exento de grandes dificultades y sufrimiento". Los actos del Día Europeo EoE comenzaron el pasado domingo 19 de mayo con un encuentro festivo de pacientes, familiares y profesionales en el Parque de la Vaguada de Madrid y concluirán hoy 22 de mayo con unas jornadas de puertas abiertas en el Hospital Universitario de La Princesa de la Comunidad de Madrid y el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y con un webinar a cargo de los doctores Alfredo Lucendo y Carolina Gutiérrez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Trastornos Gastrointestinales Eosinofílicos de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) y especialista en Gastroenterología Pediátrica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid.

El Día Europeo de Esofagitis Eosinofílica (EoE) es una iniciativa creada por AEDESEO en 2022 y que se ha consolidado en Europa, en el marco de la Semana Internacional de Enfermedades Eosinofílicas. El Día Europeo EoE cuenta con el soporte de las principales sociedades médicas y científicas como: la Sociedad Española de Alergología e Inmunología y Clínica (SEAIC), la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), y del European Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI Tract (EUREOS), organizaciones todas directamente implicadas en la atención a pacientes, formación e investigación de la esofagitis eosinofílica (EoE).

