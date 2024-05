Los pequeños comercios requieren de un software de gestión que permita el control de toda su operación

Para lograr que un pequeño negocio controle todos sus procesos y de esta forma, alcance los resultados esperados, es indispensable tener herramientas informáticas que automaticen las labores de seguimiento y control. Es por ello que existen los softwares TPV, que son desarrollados para gestionar la venta al público de un comercio. Uno de ellos es el software de gestión para pequeño comercio de la firma Astarte Informática. Esta firma apoya a estos establecimientos no solo en la gestión de las ventas, sino también de todo el proceso, como las compras, clientes y almacén, ayudando al emprendedor en el control y seguimiento de su negocio.

Importancia de tener procesos definidos y herramientas que apoyen la gestión en los pequeños negocios Al momento de empezar un negocio, no solo se debe pensar en los costes que esto conlleva, sino que se tiene que estructurar la manera en la que va a ser su operación y su gestión. Aunque los costes son muy importantes para conocer la viabilidad del comercio, de igual forma lo es la gestión y las herramientas a utilizar. Esto es lo que va a facilitar el control y seguimiento en cada uno de los procesos, como el inventario, atención al público, facturación, etc. Además, garantiza que todo esto se ejecute eficientemente y, por lo tanto, se alcancen los resultados esperados. Una vez definidos todos los procesos que hacen parte de la operación, es importante implementar herramientas que den apoyo a la gestión. Un software como el desarrollado por Astarte Informática, es una solución efectiva. Este sistema en particular incluye todas las actividades importantes que debe realizar un pequeño negocio. Desde la emisión de la factura, hasta el control de inventarios.

Características del software Tienda Serie 6 Este software para tienda TPV, llamado Tienda Serie 6, integra todos los procesos que debe tener un negocio local. Dentro de este se encuentra un módulo de ventas en el cual se pueden emitir las facturas, programar el medio de pago, realizar ventas con códigos de barra, entre otras funcionalidades. Todo esto, junto con el módulo de gestión de clientes, lograrán mantener una información precisa, garantizando organización y crecimiento.

Este software también cuenta con módulos de precios y ofertas en el que se pueden definir los parámetros de las ofertas a presentar al público. En estos módulos se pueden establecer, por ejemplo, las fechas de vigencia o artículos a ofertar, así como imponer variables de descuento para aplicar después de cierta cantidad de elementos vendidos, o para algún tipo de cliente en especial.

Por otro lado, está también el módulo de almacén, que apoya al emprendedor en el control de su inventario con información de proveedores, artículos que ya presenten su mínimo en stock y emisión de albaranes que acreditan el recibido de la mercancía.

Por todo lo anterior, es importante que un pequeño negocio diseñe su modelo de gestión para poder obtener los resultados esperados. Todo esto apoyado de herramientas como el software TPV, Tienda serie 6 de Astarte Informática, que permiten un control efectivo de toda la operación.