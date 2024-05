La app que hace fácil la prevención de riesgos laborales, Asseguratte

En el mundo laboral moderno, la prevención de riesgos laborales se ha convertido en una cuestión de vital importancia. Estos aspectos no solo representan un requerimiento normativo para las empresas, sino que son un elemento clave para el rendimiento, motivación y compromiso del personal con la organización.

Sin embargo, para muchas empresas, implementar mecanismos para el cuidado de la salud y seguridad laboral representa un complejo desafío, y asociada a una elevada carga burocrática.

En estas situaciones, la consultoría For Easy Work ofrece una solución eficaz y adaptable a las necesidades de cada empresa, por medio de su app de prevención de riesgos laborales, proporcionando una herramienta móvil que facilita la gestión del control operacional por parte de los mandos intermedios y trabajadores, facilitando la integración.

Una aplicación integral en la gestión en movilidad de la prevención. For Easy Work es una consultoría especializada en la gestión de la salud y seguridad laboral. Una de sus soluciones más avanzadas en este ámbito es Asseguratte, una innovadora app de prevención de riesgos en entornos laborales, capaz de adaptarse a todo tipo de empresas y sus respectivos procesos. Para ello, utiliza una estructura modular, que permite diseñar diversos tipos de inspecciones y auditorias en campo para la protección en el área de trabajo. Estas inspecciones se pueden configurar según parámetros personalizados para cada organización, o bien, a partir de plantillas previamente diseñadas, con base en mecanismos de efectividad reconocida en diferentes ámbitos.

Este sistema utiliza una interfaz completa y fácil de utilizar, desde donde se puede monitorizar los indicadores de actividad, seguridad y rendimiento de forma detallada en las diferentes áreas o departamentos de la organización. Asimismo, facilita la notificación de riesgos e incidentes y agiliza la gestión de los accesos a instrucciones y procedimientos para cada miembro del personal. Esto facilita a los trabajadores acceder a estos datos en cualquier lugar, mientras que se garantiza que todos ellos reciban únicamente la información que le corresponde, según sus actividades y área de trabajo de un modo ágil e inteligente.

Los beneficios que ofrece la app móvil de Asseguratte. La app de prevención de riesgos laborales de For Easy Work ofrece múltiples ventajas a las empresas. Una de ellas es un el aumento en la eficiencia de las gestiones relacionadas con el control operacional. Este sistema permite ahorrar hasta un 75 % del tiempo que se emplea en estos procesos, el cual se puede redireccionar en actividades de mayor valor para la respectiva organización. Asimismo, la efectividad de sus funciones impulsa un genuino cambio de comportamiento en el personal, lo que promueve las buenas prácticas en el entorno de trabajo como un hábito cotidiano entre los empleados.

Por otro lado, la aplicación es muy fácil de utilizar, tanto para los trabajadores como los mandos intermedios, quienes pueden gestionar cualquier cambio en los procedimientos de forma sencilla y completamente segura.

Asimismo, sus funciones impulsan la conexión de los empleados y mandos intermedios con las nuevas tecnologías, lo que facilita la implementación real de este sistema y sus medidas de prevención.