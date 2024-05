Raixer dispone de cerraduras inteligentes para abrir puertas a distancia

Gestionar los accesos puede ser un dolor de cabeza en el día a día de una oficina, coworking o incluso de una vivienda cuando se tiene una logística ajetreada. Si bien tener cerraduras de calidad es importante para presentar los bienes y personas, presenta un reto autorizar quienes tendrán las copias de las llaves, qué hacer si alguien la extravía y cómo hacer cuando no hay nadie de guardia en una emergencia. Las cerraduras inteligentes para abrir puertas a distancia llegaron para resolver ese problema a los usuarios.

La habilidad de poder conceder el acceso a un espacio compartido o personal a distancia de forma segura y controlada por un costo razonable es una gran oportunidad que las generaciones anteriores no pudieron disfrutar. Además, con la nueva cerradura inteligente Raixer no hay hacer grandes inversiones para cambiar las puertas a un modelo específico, sino que simplemente instalarla y hacer unos ajustes puedes habilitar esta nueva forma.

Distintas formas de acceso para distintos usos La vida acelerada de un profesional con familia en el siglo XXI obliga a querer gestionar distintas tareas en simultáneo y a veces la barrera principal es el espacio/tiempo. Poder abrir la puerta a un colaborador, empleado o familiar para que pueda resolver una diligencia importante sin depender de la presencia física es un gran alivio. Pero también es importante dar accesos que sean más bien temporales y otros que funcionen de forma regular.

Las cerraduras inteligentes de Raixer poseen varias maneras de abrir según la configuración que necesite el usuario desde un acceso al usar el timbre por un período de tiempo establecido, como las horas de atención de un consultorio médico, hasta una aplicación en el teléfono de los miembros de una oficina compartida. Las cerraduras Raixer permiten configurar para abrir con llamada pérdida de un número específico que puede servir en caso de que la persona no tenga datos móviles.

La seguridad ante todo La principal razón por la que se utiliza una cerradura es para resguardar algo valioso y este es un principio que las cerraduras inteligentes para abrir a distancia respetan sobre todo. Las cerraduras Raixer utilizan un algoritmo de encriptación SSL3 para proteger las llaves digital y permiten usar las llaves físicas para bloquear la puerta. Además, detectan y alertan de intentos de apertura no deseados.

Otro beneficio de Raixer es que la instalación se realiza del lado interno de la puerta, siendo imperceptible desde afuera y sin requerir notificar a los vecinos u otros miembros de la comunidad. Hacer el cambio a una cerradura Raixer puede ser una inversión inteligente para facilitar los problemas cotidianos.