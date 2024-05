Nuevo informe revela el papel crucial de la banca en la transformación de los sistemas alimentarios

España se posiciona en el puesto 14 del ranking mundial de bienestar animal en el sector financiero, según el informe 'Más allá de las ganancias' de Sinergia Animal. El estudio, que analiza el desempeño de 80 instituciones financieras en 22 países, destaca a Países Bajos, Australia y Reino Unido como líderes en este ámbito, mientras que Estados Unidos, Asia y América Latina muestran un rezago significativo En un mundo donde la sostenibilidad y la ética empresarial son cada vez más prioritarias, el reciente informe de la ONG internacional Sinergia Animal, "Más allá de las ganancias: Revisión global del sector financiero en bienestar animal y sistemas alimentarios", que analiza el desempeño de 80 entidades en 22 países, expone la desconexión actual entre las prácticas bancarias y los objetivos internacionales de protección animal y transformación de los sistemas alimentarios.

Aunque el estudio revela que el 53% de los bancos aún no cuentan con políticas efectivas para el bienestar animal y la promoción de alternativas vegetales, hay un rayo de esperanza en el horizonte.

El informe no solo identifica áreas de mejora, sino que también celebra los avances significativos de once bancos que han mejorado sus políticas desde 2023. Instituciones líderes como Triodos, de Volksbank, Australian Ethical, Rabobank ABN Amro y BBVA (España) como los primeros en el ranking mundial en adoptar mejores prácticas de bienestar animal y sistemas alimentarios sostenibles. Todos los anteriores se destacan por sus prácticas ejemplares, demostrando que un cambio positivo es posible y está en marcha.

Ranking - https://banksforanimals.org/ranking-list/

Inversión en el bienestar animal y la sostenibilidad

"Nuestro mundo se enfrenta a retos sin precedentes: La crisis climática, los riesgos para la salud pública y el aumento de la inseguridad alimentaria exigen una acción inmediata por parte de todos los sectores" señaló Merel van der Mark, directora del Programa de Bienestar Animal y Finanzas de Sinergia Animal.

Con la Asamblea de las Naciones Unidas y la COP28 enfatizando la necesidad de sistemas alimentarios resilientes y la acción por el clima, y la OCDE y la Organización Mundial de la Salud abogando por dietas más sanas y basadas en plantas, el informe de Sinergia Animal resuena con los llamados internacionales para una transformación global.

El caso de estudio sobre la campaña dirigida a Rabobank ilustra cómo el activismo puede inspirar a las instituciones financieras a adoptar y aplicar políticas que promuevan prácticas más éticas y sostenibles en la industria alimentaria.

Sinergia Animal hace extensiva la invitación a los bancos a aprovechar esta oportunidad para mejorar y espera con optimismo que los resultados futuros reflejen un compromiso más fuerte con políticas que prioricen el bienestar animal y la sostenibilidad a largo plazo.

"Con esta campaña, destacamos el importante papel de las instituciones financieras a la hora de facilitar un cambio positivo", señala van der Mark.