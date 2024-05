Cómo tratar la piel grasa con sueros, tal y como explican desde marcas como Ambari, Boutijour y Omorovicza

¿Piel con muchos brillos y que todo pesa sobre ella? Los serums para cuidarla adecuadamente y reducir ese exceso de grasa, prescritos por las expertas en belleza Hay quien cree que cuando se tiene la piel grasa, ya está hidratada y que no se necesitan cosméticos ni productos para hidratarla. Esa es una de las frases que más escuchan las expertas de belleza cuando hacen prescripciones a pieles grasas. Sin embargo, la clave no está tanto en evitar los productos cosméticos, sino en acudir a los que mejor puedan resolver la preocupación y, en este caso, se trata de ese exceso de sebo. De hecho, la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González, explica que "en muchas ocasiones, las pieles más deshidratadas son precisamente las grasas. De hecho, son muy habituales los casos de rosácea en las pieles con mayor cantidad de lípidos". Esto sucede porque son tejidos que, si bien "tienen un exceso de sebo, esto no implica que tengan la misma cantidad de humedad. Una piel equilibrada tiene un balance perfecto entre agua y aceite. Si le falta alguno de los dos, será propensa a sufrir determinadas patologías", añade Sonia Ferreiro, quien es biotecnóloga y directora técnica en Byoode.

¿Por qué a una piel grasa no le vale cualquier sérum?

Puesto que son pieles que ya tienen un volumen excesivo de lípidos, se evitan los sueros que les vayan a aportar más grasa. "Les aplicaremos cosméticos que aporten humedad a la piel y la equilibren, pero con fórmulas que no sean tan ricas para no aumentar ese exceso de sebo", comenta Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. Entonces, por un lado, se debe añadir a la rutina un suero que hidrate, pero no todo queda ahí, porque también convendrá "aplicar un suero que seborregule, es decir, que ayude a la piel a que tenga y produzca menos grasa", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Serums ‘oil-free’ VS serums seborreguladores

Si se apuesta por serums oil-free, la piel los amará. "Conviene que sean fórmulas con agentes humectantes como el ácido hialurónico, la urea, el pantenol o el bisabolol", sentencia Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. Pero ¿es lo mismo un suero libre de aceites que uno seborregulador? No. "Mientras que los serums sin aceites suelen formularse para aportar solo hidratación o tratar signos de la edad u otras preocupaciones de la piel, los sueros seborreguladores ayudarán a la piel a equilibrar los niveles de grasa. Entre los ingredientes que se buscan en estos sueros están el ácido salicílico, la niacinamida o el retinol", añade Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. Este suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10% a base de sales, como son Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside generan síntesis de colágeno y elastina, además de que seborregulan. 55€ en Byoode.com

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD es un suero de ácido hialurónico con cuatro pesos moleculares, algo poco habitual aún en el mercado, además cuenta con DMAE reafirmante y niacinamida. 95 € en Perriconemd.es

Liquid Peptides de Medik8 es un suero que incluye en su interior multitud de péptidos, como Matrixyl 3000, pero también otros muchos más. Además, los encapsula en una tecnología propia que trabaja con drones cosméticos. Esos drones consiguen transportar los péptidos al fibroblasto de las células de la piel para que sean más efectivos. 73€ en Medik8.es

Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, cuenta con centella asiática y proporciona vitamina C mediante el extracto de la flor de camelia. Otro de sus activos clave es el ácido hialurónico, reconocido por su capacidad hidratante. Su precio es de 69 € en Purenichelab.com

Serum vs crema

¿Significa todo esto que las cremas son malas para las pieles grasas o que se puede prescindir de ellas? Se deben utilizar ambos. "Nuestra rutina debe incluir una crema hidratante que será la responsable de aportar confort y protección a la piel a lo largo del día", propone Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique. Pero es que, si se sufre de piel grasa, también se necesitará un sérum que permita aportar "más hidratación a la piel y principios que la seborregulen. Los sueros suelen ir más concentrados y con sistemas de liberación del ingrediente en la piel que los hace más eficientes para resolver las preocupaciones. En este caso, el exceso de lípidos", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Es decir: "necesitamos un suero que trate eficientemente y una crema que aporte confort sin sobrecargar el tejido", propone Sonia Ferreiro, de Byoode.

Midnight Renewal, de Omoroviza, trabaja con retinaldehido encapsulado, un complejo termal regenerador y microalgas bioactivas que frenan el estrés oxidativo. El retinal es famoso por ser más rápido que el retinol y por seborregular. 170€ en Purenichelab.com

Ambari PM Active 12 Serum, está formulado con un 12% de alfahidroxiácidos exfoliantes, que sirven para seborregular, y bakuchiol rejuvenecedor. Destaca, además, como un tratamiento antiedad enriquecido con CBD calmante y antioxidantes como niacinamida y extracto de hongo shiitake, que también ayudan a iluminar. Disponible por 122 € en Purenichelab.com

Bonus track: probióticos para envejecer mejor

La suerte de la piel grasa, la seca la desea porque, ojo, la piel grasa tiene la gran ventaja de que envejece mejor. Es decir, que no se debe ni tener la piel con exceso de grasa ni pasarse de frenada al intentar regular los niveles de sebo porque, "esa grasa propia de estas pieles es una vitamina E natural del organismo que protege de los radicales libres. Al mantener los niveles óptimos de nutrición, tienden a mostrar menos signos de envejecimiento prematuro en comparación con otros tipos de piel", apostilla Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com.

Entonces, ¿cómo mantener una piel en los niveles óptimos de grasa sin caer en los brillos o, peor, en el acné? Con una rutina que se adapte y se equilibre entre "activos humectantes y seborreguladores, además de los probióticos, que ayudarán a evitar los procesos inflamatorios y regularán la función barrera, llenándola de equilibrio", concluye Sole Urrutia, directora técnica de Advanced Nutrition Programme.

Skin Youth Biome, de Advanced Nutrition Programme es un complejo probiótico seleccionado para tratar el declive de la piel y resolver los signos de la edad. La sinergia de la tecnología microbiana de seis bacterias beneficiosas para la piel, incluye dos nuevos compuestos y vitamina C. Esta cápsula diaria ayuda a conseguir una piel de aspecto más joven, radiante y luminosa. 41€ en Purenichelab.com