Mi colega, Winston Churchill

Hace poco leía yo el periódico y me llamó la atención una columna cuya extensión era inversamente proporcional al cuadrado de su extensión y directamente proporcional al meridiano de Greenwich multiplicado por pi. Este artículo versaba sobre las personas que se autocuelgan la etiqueta de ser especiales y las que emplazamos en la casilla de normales.

Debido a mi agudeza mental, a mi forma de pestañear y a mi natural modestia, enseguida me percaté de la importancia que tiene extractar lo que se pretende decir sin andarse por las ramas para que el lector pueda pillar el mensaje.

Concretamente, la persona humana que firmaba el susodicho escrito, utilizaba toda la largura de que dispone la hoja para decir: creerse especial era malo, y que lo especial era creerse normal.

Como dijo mi colega, Winston Leonard Spencer-Churchill:” sangre, sudor y lágrimas”, derramé por mis ojos para dar con la clave del “recao”. Especialmente le estoy agradecido a este sujeto que me haya hecho ver la verdad, no ya el trasfondo de su aviso, sino lo que en ella no dijo: que era lo de procurar ser minimalista y preciso. Dado que, según entiendo, es un acto de caridad Divina facilitar al prójimo la comprensión de lo que queremos trasmitir. No obstante, este es un detalle que tendré muy en cuenta en el futuro a la hora de escribir. Muchas gracias.