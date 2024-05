Agente licenciado, el nuevo programa profesional de Best House

A pesar de que los pronósticos de crecimiento del mercado inmobiliario español para 2024 no eran tan favorables como en otros años, se ha registrado un aumento considerable de las transacciones hipotecarias en los últimos meses. Para franquicias inmobiliarias como Best House, el incremento de este tipo de operaciones es una oportunidad para que los profesionales del sector puedan conseguir una mayor cantidad de clientes. Por esta razón, la firma ha creado un nuevo programa de agente licenciado con el que espera que las personas construyan su futuro profesional, convirtiéndose en parte integral de la red de franquicias de la compañía.

¿En qué consiste el programa de agente licenciado de Best House? El nuevo programa de agente licenciado de Best House está diseñado para individuos con talento y con capacidad profesional que buscan formar parte de la red de franquiciados de esta empresa. En este marco, los candidatos podrán acceder a la franquicia Best House de su elección y disfrutar de sus prestaciones, teniendo la posibilidad de ofertar un centenar de inmuebles en un área geográfica concreta, mediante unas líneas de comercialización específicas.

A diferencia de otros planes, el programa de agente licenciado permite a las personas vincularse a esta importante compañía del sector inmobiliario, incluso cuando su inversión inicial no alcance a cubrir el valor total del canon de ingreso. Como alternativa, Best House le ofrece al agente extender el plazo de pago del canon, con la condición de ceder durante ese período la mayor parte de sus ingresos de explotación, pudiendo así convertirse en asociados o franquiciados independientes a futuro.

Beneficios de ser agente licenciado Bajo el programa de agente licenciado de Best House, los candidatos seleccionados pueden mejorar sus ingresos de forma rápida y segura, además de construir una reputación sólida en su área de influencia. Esto se debe a que operan la franquicia en calidad de representantes de la firma y como agentes de agencia en su municipio o zona correspondiente.

A su vez, otra de las ventajas de este modelo es que el canon de entrada incluye formaciones exclusivas y licencias de software y de marca. Además, con el pago de un royalty mensual mínimo, los agentes licenciados pueden recibir comisiones de entre el 50% y el 80% de la facturación por los servicios de la franquicia.

Los nuevos esquemas de afiliación de Best House tienen en cuenta los intereses profesionales de los candidatos y sus ingresos disponibles para comenzar su negocio, permitiendo el acceso a sus franquicias de personas con diferentes niveles de inversión.