Seamos constructores de paz

Ante, a mi entender, absurda guerra de Gaza no debemos, pienso que no debemos cejar en el empeño de pedir la paz, de poner los medios adecuados para que se llegue pronto a un cese el fuego en Gaza, que se negocie con determinación y se ayude a aquella población que se ha visto precipitada en una gran catástrofe humanitaria.

Dios es paz y quiere la paz. Quién cree en Él no puede, sino repudiar la guerra.



Recemos por la paz, seamos también constructores de paz en nuestra vida cotidiana y contribuyamos, cada uno en la medida de nuestras responsabilidades, a poner fin a tanto absurdo sufrimiento.