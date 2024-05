¿Qué pasa con las monjas clarisas de Belorado?

Veo mucha política pero poca religión y la política no cambia la vida de la persona si no hay previamente un encuentro con Cristo. Tengo que confesar que no sé lo que ocurre, pero sí sé que no puedo callarme, que tengo que hablar, por que existe mucha incertidumbre entre los fieles católicos, que hay mucha manipulación para ocultar lo que es verdaderamente importante y lo verdaderamente importante es que CRISTO ES VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE Y QUE ESTA REALMENTE PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTÍA.

A lo largo de mi dilatada existencia, he tenido que ver y sufrir como la DIVINA EUCARISTIA ERA CADA VEZ MAS DESACRALIZADA. LA IGLESIA CATOLICA ES JERARQUICA NO DEMOCRATICA, Y ES EL MAGISTERIO EL QUE DA LAS NORMAS LITURGICAS PARA TODA LA IGLESIA. Como lo he vivido lo tengo que decir, no por ser un integrista radical, solamente soy un católico normal, pero conocedor de la doctrina Católica. Ya comenzó antes del Papa Pablo VI; los “progresistas” empezaron a dar la comunión en la mano. La crisis que se desató en la nueva Iglesia fue terrible, los progresistas se mundanizaron, perdieron el sentido de lo sagrado, no trajeron a nadie a la Iglesia y muchos de los que había se marcharon.

¿Qué pasa con las clarisas de Belorado? No lo sé. Cuando Monseñor Cañizares fue Prefecto de la Congragación para el Culto Divino y disciplina de los Sacramentos 2008-2014, a una pregunta de como había de recibir el fiel la comunión, manifestó: DE RODILLAS Y EN LA BOCA. Y ahora pregunto yo: “POR QUÉ LA MAYORIA DE LOS OBISPOS NO CUMPLEN LAS NORMAS DEL MAGISTERIO. Si los Obispos no obedecen al Magisterio ¿no es eso un cisma? Las consecuencias dramáticas, no hay vocaciones religiosas y muchos seminarios, conventos, catedrales y un largo etc., sin culto. Tampoco sé lo que va a ocurrir, pero esto, si no cambiamos, si la Iglesia no se vuelve a sacralizar, SI NO SE SUPRIME LA COMUNION EN LA MANO QUE ES LA VIDA DE LA IGLESIA, HABRÁ UN CASTIGO CELESTIAL.