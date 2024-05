Repara tu Deuda Abogados cancela 16.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Su estado de insolvencia se originó a raíz de la gran inestabilidad laboral que sufrió El Juzgado de lo Mercantil n.º 15 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado libre de una deuda de 16.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a raíz de la gran inestabilidad laboral que sufrió durante los últimos años. Inicialmente, solicitó varios préstamos con la intención de poder devolverlos cuando la situación laboral, y por ende, económica mejorase. No obstante, ha estado muchos años percibiendo únicamente el subsidio por desempleo, el cual no le ha permitido poder sufragar sus gastos más básicos y las cuotas de los préstamos. Actualmente, se encontraba en una clara situación de sobreendeudamiento".

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Cada vez son más las personas que conocen esta legislación prevista para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Hasta la fecha, han sido más de 23.000 los particulares y autónomos que han acudido al despacho de abogadospara empezar una nueva vida desde cero.

