El ahorro económico y la obtención de la etiqueta ECO, las principales razones por las que taxis y VTC se pasan al Autogas GLP, según iRCONGAS

El ahorro en combustible para los taxis de gasolina híbridos es mayor usando GLP mientras que los VTC, especialmente los de gran tamaño, recurren a vehículos de segunda mano para convertirlos y conseguir la etiqueta ECO de la DGT, evitando las restricciones de movilidad A pesar de que los vehículos híbridos han ganado terreno en los servicios de transporte de pasajeros en las grandes ciudades, lo cierto es que el Autogas GLP (Gas Licuado de Petróleo) sigue siendo el combustible más económico y fácil de repostar en España, convirtiéndose en una opción muy rentable para taxistas y VTCs.

Pero, ¿por qué este combustible se está convirtiendo en una de las principales opciones para taxistas y conductores de VTC? Desde iRCONGAS, especialistas en la transformación de vehículos a GLP, explican que, por un lado, el uso del GLP es un modo de ahorro económico en términos de repostaje mientras que, por otro lado, en el caso de los VTC, adaptar vehículos a Autogas GLP permite la obtención de la etiqueta ECO, con la que evitar las restricciones de movilidad, especialmente en vehículos de gran volumen. Además, un vehículo propulsado por Autogas GLP puede hacer unos 700 km utilizando únicamente este combustible, por lo que la autonomía del vehículo se multiplica.

El caso de los taxistas: el GLP es más económico

A pesar de que la gran mayoría de los taxis disponen de etiqueta ECO y son híbridos de gasolina, lo cual puede parecer que ya supone cierto ahorro económico, lo cierto es que el precio de la gasolina se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Por el contrario, el GLP es alrededor de un 40% más económico que la gasolina, ya que el GLP se sitúa por debajo del euro por litro de media, frente a la gasolina, que se encuentra alrededor de 1,66 €/litro. Por este motivo, miles de vehículos híbridos gasolina se convierten a AutoGas, pasando a ser híbridos GLP.

A esto, se suma que la infraestructura de carga para vehículos eléctricos a día de hoy sigue siendo limitada, frente a las amplias opciones de repostaje del GLP, disponible en más de 900 estaciones de servicio repartidas por toda España.

De esta manera, convirtiendo el vehículo a Autogas GLP, el ahorro económico para los taxistas puede ser de hasta un 45% con respecto a los carburantes tradicionales. Además, reduce considerablemente la huella de carbono del coche y alarga la vida útil del motor, ya que la combustión se realiza de una manera más limpia.

El caso de VTC: la forma más rápida de conseguir la etiqueta ECO

Al hablar de vehículos de VTC, la conversión de coches diésel o gasolina a GLP se ha convertido en la solución más rápida y factible a nivel económico para este sector. Y es que, en las ciudades, el Hyundai Ioniq Hybrid, el Ford Mondeo Hybrid y el Toyota Corolla, todos de gasolina, son tres de los vehículos ecológicos más habituales. Sin embargo, la conversión de este tipo de coches a GLP se debe no a la necesidad de conseguir la etiqueta ECO, pues ya disponen de ella, si no que se convierten a híbrido GLP beneficiándose del precio del Gas Licuado frente al de la gasolina.

Además, el GLP es la opción ideal si se habla de coches de gran tamaño. Los vehículos VTC de más de 5 plazas, como la Mercedes Benz Vito y Clase V diésel, así como cualquier vehículo turismo diésel, no cuentan con tecnología híbrida y, por tanto, no disponen del distintivo ambiental ecológico para circular por las Zonas de Bajas Emisiones.

Para solucionar este problema, en muchas ocasiones, se adquieren este tipo de vehículos en el mercado de ocasión o segunda mano y, posteriormente, se adaptan al uso de GLP pudiendo conseguir la etiqueta ECO de la DGT. Así, es posible evitar las restricciones de movilidad con un vehículo menos contaminante y "bi-fuel". A esto se suma que adquirir un vehículo diésel o gasolina en el mercado de ocasión, supone menos tiempo de espera y los precios son más bajos, frente a la compra de vehículos nuevos.

La normativa para los coches VTC y taxi

¿Pero, por qué es tan importante el distintivo ambiental en este sector? En España, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) es la normativa que establece los principios generales para el uso de este tipo de transporte, pero las regulaciones específicas para los VTC dependen de las leyes y decretos de cada comunidad autónoma.

En el caso de Madrid, la Ordenanza de Movilidad Sostenible exige a los vehículos VTC disponer del distintivo ambiental 'CERO emisiones' o 'ECO'. Y es que los vehículos de etiqueta C destinados al transporte urbano, dejarán de poder circular por la ciudad el 31 de diciembre de 2027.

En la capital española, según la Federación de Taxi de Madrid, el 90% de la flota ya tienen etiqueta Eco o Cero emisiones. En otras ciudades como Barcelona, el Real Decreto de VTC estipula que todos los vehículos nuevos que den este servicio deben contar con la etiqueta ECO o Cero Emisiones, por lo que el uso de energías alternativas sostenibles, como el GLP, será una prioridad cada vez mayor.

El compromiso con un transporte más sostenible

El GLP produce menos emisiones contaminantes en comparación con los combustibles tradicionales, lo que ayuda a reducir la huella de carbono del transporte urbano y se sitúa como un paso intermedio y económico hacia la movilidad eléctrica o Cero emisiones.

La instalación de Autogas GLP en taxis y VTCs representa una solución eficiente, sostenible y más económica, frente a la compra de vehículos eléctricos o ecológicos, pudiendo dar una segunda vida a los coches diésel o gasolina.

Con el respaldo de iRCONGAS y sus más de 40 años de experiencia en el sector, los operadores de transporte pueden adaptarse a esta tecnología y disfrutar de sus múltiples beneficios, asegurando así un futuro más económico y ecológico para sus operaciones.

