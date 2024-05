For Easy Work ayuda a transformar digitalmente la gestión operacional de la seguridad

Las inspecciones de seguridad y auditorías en campo , son un escalón fundamental en la búsqueda de la seguridad laboral de cualquier empresa. Son estas las que permiten identificar cualquier problema o vulnerabilidad presente, con el fin de mejorar las condiciones en el ambiente y estructura de trabajo y garantizar más seguridad para cada empleado.

En For Easy Work, cuentan con una app que permite realizar tareas de auditoría que ayudan a que el proceso sea más fácil, rápido y eficiente. Con esto, la empresa deja de lado las largas y tediosas inspecciones tradicionales y da un paso adelante con herramientas digitales de última generación.

Más sencillo, más resultados, menos riesgos La implementación de software de gestión en el área de la seguridad laboral ha permitido no solo acelerar los procesos, sino conseguir resultados más específicos que ayudan a toda el área de la seguridad. En For Easy Work, crearon Asseguratte, una aplicación que permite hacer inspecciones de seguridad y auditorias en campo en grupos de empresas que cuentan con múltiples compañías y centros de trabajo,

Por medio de cuestionarios de evaluación, permite indagar sobre cada área y centro de trabajo, Con su uso, no se necesitarán asignar cuestionarios a los usuarios, ya que el sistema podrá identificar qué tipo de cuestionarios se necesita para cada caso basándose en su área y centro de trabajo.

Entre sus elementos más destacados, está su módulo de digitalización de auditorías y de identificación de peligros, integrando esta área con las otras herramientas de gestión preventiva. Por otro lado, ofrece la posibilidad de interrumpir la evaluación de riesgos en cualquier momento, y posteriormente continuarla sin ningún inconveniente. Con esto, se facilita la inspección en situaciones emergentes que requieran poner en pausa el proceso.

Todo ello se complementa con un sencillo módulo de notificaciones de riesgos e incidentes con circuitos automáticos de comunicación que seleccionan los responsables afectados por la incidencia para proceder a su comunicación.

Gestión total desde el panel en la nube Asseguratte facilita el control de todas las operaciones gracias a su conexión a la nube. Debido a esto, es posible conectarse al panel de administrador de forma online para hacer un seguimiento de todas las evaluaciones de seguridad.

El panel cuenta con múltiples filtros diseñados para mejorar la experiencia y reducir los tiempos de revisión por parte del usuario, tales como los filtros por tipo de evaluación y auditoría, por instalación, por auditor, etc. Cada uno de los informes se puede exportar a Excel e imprimir de forma personalizada, mostrando la información de los filtros establecidos.

Otra de las opciones interesantes que muestra el panel en la nube es el seguimiento de medidas correctoras, permitiendo hacer cambios, proponer nuevas medidas y cambiar las fechas, con 100% trazabilidad. Con esta herramienta, se simplifica todo el proceso de inspección de seguridad, haciendo que cada una de las áreas a evaluar esté integrada con el resto y que el control de seguridad sea más directo y eficaz.