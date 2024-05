La Cumbre All Stars 24 presenta internacionalmente el concepto 5.0

5.0 es la nueva fase de la sociedad que utiliza las tecnologías de la Industria 4.0 para el bien del planeta y de la vida de las personas. Su aplicación al sector de la hostelería y de la producción agroalimentaria es Gourmet 5.0, un concepto creado e impulsado por Grupo All Stars que se presenta al mundo desde Fuengirola con la Cumbre All Stars 2024 "El concepto Gourmet 5.0impulsa los conceptos desostenibilidad, innovación, tecnología, vanguardia, conectividad, desarrollo, eficiencia y bienestar al turismo y la hostelería y para Fuengirola es todo un orgullo ser el primer destino del mundo donde se define y parametriza el trabajo para implementarlos", indicó la Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en la inauguración de la Cumbre All Stars 2024, donde estuvo acompañada por María Asenjo, directora de Grupo All Stars; el Concejal de Turismo, José Luis Ponce; el director del Hotel IPV Palace, Ignacio Cantos y la Directora General de Vista Alegre en España, Joana Almeida.

Grupo All Stars ha elegido Fuengirola como destino de lanzamiento del nuevo concepto por su larga historia turística de convivencia entre nacionalidades. En concreto más del 40 por ciento de la población de Fuengirola procede de casi 150 nacionalidades del mundo. Es, por tanto, el escenario más internacional de toda España para la presentación al mundo de la propuesta Gourmet 5.0.

La Cumbre All Stars 24 cuenta con dos escenarios. El primero en Fuengirola, en el IPV Palace, se ha celebrado con la presentación de las novedades de verano de más de un centenar de empresas y presencia de un millar de profesionales del sector. Así como los Show Cooking donde los protagonistas este año son, en primer lugar, los hoteles, con puestas en escena, además del IPV Palace de establecimientos tan importantes como el Occidental Fuengirola. Así como la cocina internacional con representantes como el japonés Shinji Nakamura, el fundador de Nobu en Londrés, del restaurante Kamura de Fuengirola. "Dichos representantes de la cocina internacional son el futuro fusión de Gourmet 5.0", explicó Maria Asenjo.

El segundo escenario de la Cumbre All Stars 2024 será la Cena de Gala de celebración del 200 Aniversario de Vista Alegre, la marca de vajillas más importante del mundo que es partner estratégico de Grupo All Stars. La Cena tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio en Málaga capital, en Uppery Club, el centro de negocios gourmet más importante de nuestro país. Correrá a cargo de los chefs: Juan Muñoz, de Uppery; Pablo Caballero de L´Antxoeta también de Málaga y Daciel Guerrero, del emblemático Bocana Beach de Marbella.

Así es Gourmet 5.0, un concepto by All Stars

El desarrollo del sector Gourmet 5.0 tiene como objetivo contribuir al impulso de una sociedad sostenible, económica, social y medioambientalmente.

El sector de la alimentación y hostelero deberán aprovechar al máximo las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para mejorar la eficiencia de sus operaciones y, en última instancia, la calidad de vida de sus habitantes.

El concepto de Gourmet 5.0 ha evolucionado impulsada por los efectos de la pandemia. Los orígenes son:

La Sociedad 1.0, centrada en la caza.

La Sociedad 2.0, centrada en la agricultura y la cría de sus propios animales.

La Sociedad 3.0, centrada en la industria, desde la primera Revolución Industrial.

La Sociedad 4.0, basada en la información, con la aparición del internet y las posibilidades de la globalización. Estos avances tecnológicos se presentan como una ventaja para aquellos que son capaces de innovar y apropiar estas tecnologías, sin embargo, para las personas menos preparadas este impacto y cambio en la dinámica genera miedo, incertidumbre, desigualdades y brechas.

La Sociedad 5.0 es el nuevo concepto de una sociedad que utiliza las tecnologías de la Industria 4.0 para el bien del planeta y de la vida de las personas. La evolución hacia el concepto Gourmet 5.0 necesita la inversión en tecnología, la colaboración público-privada y las políticas de las diferentes Administraciones Públicas.