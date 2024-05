Ovoclinic amplía sus instalaciones con nueva clínica en Madrid

Su aplicación al sector de la hostelería y de la producción agroalimentaria es Gourmet 5.0, un concepto creado e impulsado por Grupo All Stars que se presenta al mundo desde Fuengirola con la Cumbre All Stars 2024 "El concepto Gourmet 5.0impulsa los conceptos desostenibilidad, innovación, tecnología, vanguardia, conectividad, desarrollo, eficiencia y bienestar al turismo y la hostelería y para Fuengirola es todo un orgullo ser el primer destino del mundo donde se define y parametriza el trabajo para implementarlos", indicó la Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en la inauguración de la Cumbre All Stars 2024, donde estuvo acompañada por María Asenjo, directora de Grupo All Stars; el Concejal de Turismo, José Luis Ponce; el director del Hotel IPV Palace, Ignacio Cantos y la Directora General de Vista Alegre en España, Joana Almeida.