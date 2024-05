Global Way Education; vivir una experiencia aprendiendo inglés

¿Alguna vez alguien ha considerado la oportunidad de estudiar inglés en el extranjero y, opcionalmente, trabajar al mismo tiempo? ¿O de que los hijo/as lo hagan?

Si la respuesta es que sí, Global Way Education es un gran aliado. Esta es una agencia española y Latinoamericana con un enfoque claro y ambicioso: facilitar la inmersión en el idioma inglés en destinos muy diversos con posibilidad de realizar actividades, disfrutar de planes y conocer gente nueva, todo ello, aprendiendo inglés.

Inmersión lingüística y flexibilidad laboral Vivir una aventura en Australia, Canadá, Nueva Zelanda entre otros destinos, mientras se mejoran las habilidades lingüísticas y con la opción de obtener experiencia laboral relevante en un entorno global es posible. O si se tienen hijos, la oportunidad de ayudarles a estudiar en un país nuevo, en el que puedan aprender a mejorar su inglés y abrirse a nuevas experiencias y retos.

Sin duda, una oportunidad que a día de hoy es posible, y que, de la mano de grandes expertos, puede hacerse realidad.

Con Global Way Education, no solo se tendrá una agencia que organice un plan de estudios y de trabajo en el extranjero, sino que asesorarán sobre visados, alojamiento, seguro médico y otros aspectos logísticos. Un aliado que se encarga de todos los detalles para que cualquiera pueda concentrarse en disfrutar de esta emocionante etapa de la vida.

Públicos diversos, oportunidades únicas S se habla de para quién está dirigida esta experiencia, se encuentran dos claros perfiles:

Adultos que quieran estudiar y/o trabajar en el extranjero.

Jóvenes que buscan realizar un trimestre o un año completo de estudios fuera de su país.

Una aventura que muchos repiten Es posible despertar en una ciudad vibrante, rodeado de personas de todo el mundo, conociendo una nueva cultura y perfeccionando el inglés.

Los programas de Global Way Education son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada uno, tratando de ofrecer un plan completo y personalizado, en el que las ganas de disfrutar, aprender y revivir ese espíritu aventurero son factores clave.

¿Cómo arrancar con esta aventura? Teniendo claro que la vida son dos días y que hay que disfrutarla, pudiendo aprender un idioma tan enriquecedor como lo es el inglés, las formas de arrancar con esta nueva etapa son realmente fáciles. Hay que ponerse en contacto con Global Way Education a través de su página web o redes sociales, ¡y vivir la experiencia de la vida!