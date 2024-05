Siete consejos para mejorar un test de oposiciones

Cuando la oposición consiste en un test o hay un test eliminatorio entre sus pruebas, este artículo puede resultar especialmente interesante.

Se comparten consejos prácticos para maximizar las probabilidades de sacar la máxima nota posible dentro de las posibilidades de cada opositor.

Leer bien las instrucciones del examen: Es importante saber cómo anular una opción marcada erróneamente y poder marcar la correcta en caso de necesitarlo. El tiempo para leer dichas instrucciones no está dentro del tiempo de realización de la prueba, por lo que no resta posibilidades.

Controlar el tiempo y el ritmo de respuestas: En las oposiciones, el tiempo es oro. Algunas de ellas tienen un tiempo muy limitado y es algo con lo que el tribunal juega para descartar a aquellos que no son ágiles y eficientes a la hora de resolver las dudas. Todas las preguntas valen lo mismo, con lo cual no tiene sentido empantanarse en una en concreto. En muchas ocasiones, el tribunal formula preguntas difíciles en los primeros puestos para retrasar a los incautos.

Pasar las respuestas a la plantilla en cada pregunta: No se deben marcar las respuestas correctas en el cuadernillo de preguntas y luego pasar las respuestas a la plantilla porque puede dar pie a dos posibles fallos catastróficos. El primero es que no dé tiempo a hacerlo y el segundo es que se encadene un fallo detrás de otro al saltar una pregunta. Lo correcto es repetir mentalmente: “pregunta 17, respuesta A” y pasar esa respuesta a la plantilla.

Ser sistemático con las pasadas o rondas: En una primera ronda, se contestarán todas las que se sepan seguro y se tacharán en el cuadernillo de preguntas aquellas que se sepan seguro que son incorrectas, de modo que cuando se dé una segunda vuelta se tenga buena parte del trabajo adelantado. En la segunda vuelta, se recomienda responder todas aquellas preguntas en las que se tenga esperanza matemática positiva, es decir, que un posible fallo reste menos de lo que un acierto sume. Ejemplo: si se han descartado 2 respuestas en un test de 4 alternativas, se debería contestar si el fallo resta ⅓ de pregunta o menos. Habrá que ser conservadores cuando se tenga asegurado un resultado general positivo.

Redondear o subrayar todos los “noes” o “falsas” que se encuentren en los enunciados de las preguntas: Ya sea para contestar inmediatamente o en segundas o terceras rondas. Eso ayudará a evitar fallos.

Marcar el caso práctico que se desea realizar: En caso de no marcar esa casilla, no se corregirá el test.

Llegar al examen con un bagaje positivo de test realizados: Pese a todo lo dicho anteriormente, si el opositor no ha alcanzado un nivel suficiente en su práctica de test previos al examen, no conseguirá el objetivo buscado. Desde Test y exámenes de oposiciones GRATIS de OpoSapiens se recomienda presentarse a la oposición con los objetivos de calidad y cantidad alcanzados. Un porcentaje de acierto del 80 % o superior en todos los test, que se consigue a base de repetir los test donde no se alcance dicho porcentaje, y un número mínimo de preguntas realizadas, que puede variar dependiendo de la oposición entre 10.000 y 25.000, le otorgarán al aspirante la confianza y la experiencia suficiente para afrontar su prueba con una esperanza matemática muy positiva de aprobar. La sección de estadísticas de la web es muy útil a la hora de contabilizar los progresos y nivel medio del opositor.

Todos los consejos expresados anteriormente y muchos más se recopilan en “Tu llave para ser funcionario”, un libro que en su versión online se regala a los suscriptores de OpoSapiens Premium | Test y exámenes de oposiciones que obtengan una suscripción de 3 meses o superior.