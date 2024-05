ePMP 4600 de Cambium Networks obtiene la certificación de la FCC y del ISEDC para redes inalámbricas fijas de 6 GHz en exteriores

HOFFMAN ESTATES, Illinois, 21 de mayo de 2024 - Los proveedores de servicios, empresas y operadores de redes industriales de EE.UU. y Canadá ya pueden desplegar comercialmente velocidades superiores a 1 Gbps con la tecnología inalámbrica fija para exteriores ePMP 4600 de 6 GHz de Cambium Networks El espectro sin licencia de 6 GHz utiliza un servicio de coordinación automática de frecuencias (AFC) que también está aprobado y operativo. La solución se ha probado en más de 130 proveedores de servicios de banda ancha dentro del programa de licencias experimentales de la FCC. El ISEDC de Canadá también ha aprobado el uso de este mismo conjunto de productos en todas las provincias.

"Gracias al programa de licencias experimentales, esta es una de nuestras tecnologías más rigurosamente probadas sobre el terreno", señala Morgan Kurk, presidente y CEO de Cambium Networks. "ONE Network de Cambium ofrece una solución completa probada. Cuando ePMP se combina con herramientas de planificación basadas en LIDAR, gestión centralizada en la nube con supervisión habilitada por IA, optimización de la calidad de la experiencia (QoE) y soluciones de conmutación de la serie cnMatrix TX, los proveedores de servicios de banda ancha pueden ofrecer una conectividad empresarial y residencial excepcional a precios atractivos.

ePMP 4600 Tecnología de banda ancha inalámbrica fija de 6 GHz

La ePMP 4600 es la cuarta generación de la plataforma ePMP de Cambium y admite todo el espectro de 6 GHz (UNII-5 y UNII-7). Millones de radios ePMP de Cambium Networks se han desplegado en todo el mundo aprovechando esta tecnología probada y escalable durante más de 10 años. La plataforma ePMP ofrece escalabilidad con hasta 120 abonados por sector, tolerancia a interferencias con MU-MIMO y beamforming, y capacidades de hasta 4 Gbps por sector. Con la ePMP 4600, los operadores pueden prestar servicios de forma asequible tanto en zonas rurales de baja densidad como en áreas suburbanas de alta densidad, con un bajo coste total de propiedad alineado con la economía de mercado.

Diferenciadores de la plataforma ePMP 4600:

Escalabilidad y mitigación de interferencias gracias a su exclusiva interfaz aérea.

Eficiencia over the air con el estándar 802.11ax y funciones ePMP superpuestas como sincronización TDD, SmartQoS y optimización de tramas.

Aislamiento del ruido con acceso múltiple por división ortogonal de frecuencias (OFDMA), entrada múltiple multiusuario y salida múltiple (MU-MIMO) tanto en el enlace ascendente como en el descendente en la hoja de ruta a corto plazo, y sincronización TDD. Módulo de abonado inalámbrico fijo ePMP Force 4625 de 6 GHz

La serie Force 4600 de módulos de abonado (SM) está disponible en dos formatos: el Force 4600C con conector y el Force 4625 con antena integrada.

Ambos modelos incluyen:

Alta capacidad y latencias inferiores a 5 ms cuando se utiliza la tecnología ePMP. Interfaz aérea probada sobre tecnología 802.11ax.

Interoperabilidad con el AP ePMP Serie 4600 que utiliza MU-MIMO para lograr más de 4 Gbps por sector transmitiendo a dos SM ePMP Serie 4600 simultáneamente.

Funciones de seguridad que cumplen los requisitos de los usuarios empresariales, industriales, gubernamentales y proveedores de servicios.

Gestión mediante el sistema de gestión cnMaestro™ de Cambium Networks para facilitar el aprovisionamiento, la supervisión y las actualizaciones.

Planificación de redes con LINKPlanner y cnHeat.

3 años de garantía de hardware y asistencia de Cambium Networks.

Cada SM incluye un inyector de alimentación a través de Ethernet y tornillería para montaje en poste.

El Force 4600C y los puntos de acceso incluyen un mecanismo GPS integrado para datos de geolocalización. Para el Force 4625 este receptor GPS se pide por separado. Coordinación automática de frecuencias: simplificada y sin costes adicionales

Los equipos de Cambium Networks pueden operar en 850 MHz de la banda espectral de 6 GHz asignada por la FCC y en 1200 MHz asignada por las autoridades canadienses. Cambium Networks colabora estrechamente con Qualcomm Technologies y aprovecha su paquete de coordinación automatizada de frecuencias llave en mano.

Cambium Networks hace que el proceso AFC sea transparente para el proveedor de servicios. Con la interfaz AFC integrada en la radio, el proveedor de servicios puede utilizar fácilmente el servicio AFC sin costes adicionales ni complicaciones.

Herramienta de disponibilidad de espectro en 6 GHz

El espectro sin licencia de 6 GHz en Estados Unidos y Canadá requiere que cada radio se conecte al servicio AFC (Coordinación Automática de Frecuencias). Esta interfaz se incluye en cada radio de 6 GHz e informa de los canales disponibles en la ubicación en la que está desplegada la radio. La herramienta de disponibilidad del espectro de 6 GHz de Cambium ofrece a los operadores la posibilidad de comprobar previamente los canales disponibles en cualquier ubicación de su elección. Basta con seleccionar la ubicación en la que se pretende desplegar 6 GHz y la herramienta responde con la disponibilidad de canal y nivel de potencia que se podría ver al desplegar la radio en esa ubicación. Esta herramienta estará disponible en un futuro muy próximo. Hacer clic aquí para acceder a la herramienta cuando esté disponible.

ONE Network para proveedores de servicios

ONE Network de Cambium proporciona una cartera completa de infraestructura de red junto con la gestión de panel único cnMaestro X para toda la red que permite a las empresas y a los operadores proveedores de servicios simplificar las operaciones con una red convergente segura. Con una visión completa desde el borde hasta la nube, los operadores de red pueden gestionar fácilmente ONE network fabric de múltiples tipos de tecnologías desde una ubicación central. Las tecnologías incluyen:

Puntos de acceso Wi-Fi para interiores, exteriores y murales, incluidos Wi-Fi 6/6E

Interruptores de interior y endurecidos

Soluciones de seguridad y SD-WAN

Soluciones inalámbricas fijas punto a punto y punto a multipunto a 3 GHz CBRS, 5 GHz, 6 GHz, 28 GHz y 60 GHz

Optimización de la calidad de la experiencia (QoE) de los usuarios finales

El Network Service Edge (NSE 3000) ofrece servicios avanzados de seguridad, red y WAN para redes de pequeñas y medianas empresas.

Más información en el folleto Panorama de Cambium Networks