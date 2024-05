HangTen-Hnos.Berga gana las Spring Series de J70, Noticia segundo y HSN tercero

El podio final se decidió en el último evento, en el que HangTen-Hnos.Berga se mostró muy sólido con todo primeros salvo un 2º y un 5º. HSN Sailing Team, perdió el liderato y terminó a un solo punto del Noticia de Luis M. Cabiedes.

En la categoría Corinthian (no profesionales) Let it be fue el equipo más destacado, acariciando el podio hasta las últimas dos regatas. El domingo concluyeron en Barcelona las Spring Series de J70. Trofeo que constó de 3 eventos navegados en marzo, abril y mayo. Y en el que se disfrutó de un verdadero espectáculo náutico con regatas muy ajustadas y una altísima competitividad en la flota. El título final se lo llevó HangTen-Hnos. Berga que sin duda fue un equipo que empezó de menos a más. Tras haber ganado previamente las Barcelona Winter Series (desde septiembre a febrero), se presentaba como uno de los favoritos, pero el equipo del joven grancanario Jorge Martínez Doreste, no empezaba bien en el primer evento, terminando en quinta posición. En cambio, su hermano mayor Luis Martínez Doreste, era el que empezaba con más acierto y se llevaba el triunfo del primer evento estrenándose con su equipo HSN Sailing Team. La segunda serie coincidía con el Campeonato de España de J70, y en esa ocasión era el Tenaz de Pablo Garriga, quien se proclamaba campeón. Seguido en segunda posición de HangTen-Hnos. Berga, quienes empezaban su remontada, y empatados con HSN Sailing Team, que no se bajaban de los puestos de cabeza. En la tercera serie disputada este fin de semana y con once mangas navegadas de las doce programadas, todo podía pasar. HSN Sailing Team, salía al agua siendo líder provisional con una cómoda ventaja de 16 puntos sobre HangTen-Hnos. Berga, que eran cuartos de la general. Segundos era Tenaz y Noticia, terceros. Pero en este deporte hasta el último momento no hay nada decidido y los canarios del HSN Sailing Team, veían como poco a poco su ventaja se iba reduciendo en favor de HangTen-Hnos. Berga y Noticia. Tenaz, no pudo navegar en la tercera serie y perdía todas las posibilidades de triunfo. HangTen, se mostró muy sólido en todo momento y ganó todas las mangas exceptuando un segundo puesto y un quinto en la última manga ,que ganaba HSN Sailing Team. Por su parte, Noticia de Luis Martín Cabiedes fue muy regular y consiguió también remontar desde la tercera plaza a la segunda. Al finalizar la jornada, la clasificación final del tercer evento coincidía con la clasificación general de las Barcelona Spring Series, con un podio formado por HangTen-Hnos. Berga, Noticia y HSN Sailing Team. En la categoría Corinthian (no profesionales) hay que destacar el papel del equipo del CN de Dénia, Let it Be de Marcelo Baltzer con Juan Boronat a la caña que fue el mejor clasificado, cuarto, tanto en el último evento como en la clasificación general. Seguido en quinta posición del Cobra de Gonzalo Romagosa y Pedro Sotomayor (RCN Barcelona) y la sexta plaza fue para los gallegos del Correa-Kessler. Tras 27 mangas disputas en 9 días de competición y en tres eventos mensuales, meteorológicamente estas Barcelona Spring Series han sido de lo más variadas, con jornadas en las que se superaron claramente los 25 nudos de intensidad y oras en las que apenas soplaron suaves brisas de 6 nudos. La participación ha sido más que notable con un total de 24 escritos y 9 países participantes, aunque en esta tercera serie la participación internacional y nacional se vio claramente menguada. En estas interesantísimas regatas disputadas en la capital catalana, los participantes disfrutaron no sólo de la emoción de sus propia competición, sino también del espectáculo ofrecido por los equipos de Copa América que son habituales entrenando en el mismo campo de regatas. La próxima cita para la clase J70 en aguas del mediterráneo será del 31 de mayo al 2 de junio en la regata Trofeo Conde de Godó que este año celebrará su 51ª edición y en la que se contará, además de los J70, con una categoría exclusivamente femenina y los habituales cruceros de ORC repartidos en 4-5 clases.