iQuantum adapta sus formaciones para ayudar al sector de la estética y la micropigmentación

Hoy en día las profesiones de esteticista y micropigmentadora exigen formaciones cada vez más cualificadas por diversos motivos. Los equipos láser nd-yag para la despigmentación se han convertido en una herramienta indispensable en el día a día de la micropigmentadora; mientras que los dispositivos de plasmapen están cada vez más presentes en los centros de estética con mayor renombre y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, existen muchas profesionales de ambos campos que aún desconocen tanto su correcto funcionamiento como las técnicas completas para sacar el máximo rendimiento a sus equipos y dispositivos. A raíz de ello, deben trabajar bajo protocolos precarios y procedimientos incorrectos, causando el desánimo y abandono de los mismos.

La desesperación que invade a las profesionales de la estética y micropigmentación cuando lo que han aprendido no funciona Uno de los mayores problemas que sufre el sector en la actualidad es en los casos de las esteticistas y micropigmentadoras que invierten constantemente en formación y ven día a día que no consiguen los resultados esperados. Por el contrario, en lugar de ofrecer soluciones se topan con diversos inconvenientes.

Según señalan desde iQuantum Academy, millares de equipos estéticos cruzan de manera diaria las fronteras, pero no todos disponen de una instrucción cualificada. Este es un verdadero problema, de acuerdo a lo que entiende la empresa especializada en la formación para profesionales de la estética.

Indefensión y "manos atadas" tras tomar una decisión fallida Centenares de profesionales de la estética y de la micropigmentación diariamente buscan la mejor opción para sus negocios. De hecho, el 85% de las profesionales, según un estudio de IAB en 2022, han empleado las redes sociales para buscar formación y aumentar así su profesionalización.

Sin embargo, de acuerdo a lo que exhibe el mismo informe, tan solo un 15% de ellas está satisfecha con la instrucción recibida y ofrece excelentes resultados en sus negocios. El resto, un 70% de las especialistas saben que trabajan con procedimientos inadecuados por falta de conocimientos. Estas profesionales que no han recibido una correcta formación tendrán que esperar más de 1 año para "recapitalizarse" y poder formarse nuevamente

Ante este escenario, iQuantum Academy ofrece una solución especializada mediante sus programas de formación específica enfocados en estas dos disciplinas. Estas formaciones otorgan a cada profesional la oportunidad de expandir sus conocimientos, habilidades y aumentar la oferta de sus tratamientos. Incluso cuando han adquirido equipos o dispositivos fuera de iQuantum

Formación en tratamientos de despigmentación para profesionales de la micropigmentación iQuantum Academy despliega diversos programas de formación, con el propósito de capacitar a los profesionales de la micropigmentación en el uso de equipos láser nd-yag. Estos cursos abordan las técnicas que iQuantum ha desarrollado y desarrolla mediante su método exclusivo de despigmentación, denominado “despigmentación láser consciente”.

Sus contenidos se imparten en un 95% bajo un enfoque práctico, ya sea en grupos reducidos o modalidad uno a uno para favorecer un proceso formativo más personalizado.

Módulos de formación en PlasmaPen individuales y grupales para aprender la disciplina de forma profesional iQuantum Academy dispone de una oferta formativa en Plasmapen, que con el tiempo ha ido adaptando a las necesidades que las profesionales requerían. Todas estas capacitaciones son impartidas por Patricia Benito, profesional con amplia y reconocida trayectoria en medicina estética y dermatológica.

Sus conocimientos ayudan a cada profesional a utilizar de la mejor manera estas tecnologías, para así expandir su repertorio de tratamientos y potenciar al máximo la eficacia de sus resultados. Además, iQuantum Academy cuenta con sus propios equipos de láser nd-yag y plasmpen profesional bds para esta clase de procedimientos, y cada uno posee su propio programa de formación especializado.

Estas formaciones se imparten en los mismos centros de sus clientes, en una jornada de dos a tres días. Organizadas por y para las alumnas, el temario se adapta a cada necesidad exclusiva.

Los cursos de formación de iQuantum están avalados por numerosas investigaciones científicas Tanto la formación en despigmentación y plasmpen bds profesional de iQuantum Academy como sus equipos tecnológicos, están diseñados bajo estrictos parámetros cosméticos y sanitarios para garantizar su eficacia y prevenir cualquier afectación a la salud.

Las técnicas impartidas en sus cursos vienen avaladas por más de 5.000 estudios acerca de la despigmentación y 2.500 investigaciones en el campo del PlasmaPen. Todo esto refleja los altos estándares científicos y académicos detrás de esta oferta formativa, lo que se complementa con la experiencia, visión y trato personalizado de Patricia Benito, la líder y formadora principal de esta academia.