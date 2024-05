For Easy Work presenta el software de aislamiento de energías, bloqueo y etiquetado

En el entorno industrial moderno, la implementación de procesos de bloqueo, etiquetado y aislamiento de energías, conocidos como LOTO, se han convertido en una necesidad para las empresas del sector. Estos procedimientos permiten asegurar que los equipos estén totalmente apagados e inoperantes durante la fase de mantenimiento, lo que impide que se activen accidentalmente.

Estas medidas resultan esenciales en el ámbito industrial, para garantizar la seguridad de los equipos y el personal durante estos procesos. Sin embargo, muchas compañías requieren apoyo especializado para su implementación, como el que ofrecen los servicios de la consultoría For Easy Work.

Gestión integral en seguridad industrial durante los procesos de mantenimiento For Easy Work es una consultoría enfocada en la seguridad, salud y prevención de riesgos en el entorno laboral, la cual cuenta con un software especializado en aislamiento de energías, bloqueo y etiquetado de equipos durante las operaciones de mantenimiento.

Esta plataforma, denominada AsseLOTO, aporta funciones avanzadas en la ejecución y control de estos procedimientos, por medio de una interfaz sencilla e intuitiva que digitaliza todo el proceso. Esto reduce significativamente los peligros potenciales a los que se somete el personal al momento de aplicar estos procesos.

Entre sus funciones destacadas está su capacidad para generar matrices de consignación, las cuales se pueden clasificar ya sea por tareas o áreas donde se requiere intervención. También es capaz de elaborar etiquetas y carteles informativos mediante códigos QR, con imágenes de los dispositivos y puntos de corte correspondientes. Asimismo, utiliza notificaciones push up para las alertas y avisos importantes, y permite guardar todos los cambios futuros automáticamente en su respectiva matriz. Además, esta plataforma puede funcionar en conjunto con la aplicación de movilidad de esta consultoría, AsseWorks, la cual facilita la integración de los permisos de trabajo con estas funcionalidades LOTO.

Las ventajas que ofrece el software LOTO de For Easy Work La implementación de una herramienta como AsseLOTO representa varios beneficios para las compañías industriales. Este software de aislamiento de energías, bloqueo y etiquetado utiliza procedimientos específicos según el equipo, instalación o tipo de trabajo a ejecutar, lo que facilita el control de las operaciones de mantenimiento. Del mismo modo, sus funciones digitales ayudan a disminuir los errores humanos, así como incrementar la productividad tanto de los operadores de planta como los de mantenimiento. Además, permite difundir, alertar y comunicar fácilmente cualquier modificación de los procesos LOTO a los diferentes centros de coste correspondientes.

Por otro lado, esta plataforma permite configurar nuevas matrices y procedimientos LOTO a partir de esquemas anteriores, así como automatizar las modificaciones futuras en cada proceso, lo que facilita la gestión del cambio en estas operaciones industriales. Además, los datos que aporta el sistema aportan a la toma de decisiones estratégicas en beneficio de la empresa, lo que deriva en una mejora general del rendimiento y eficiencia de los flujos de trabajo.