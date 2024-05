Cerciora 'cambia vidas' con un servicio legal ágil, asequible y de calidad

“Podemos asegurar que Cerciora cambia vidas”, afirma Jesús Galán CEO y cofundador de Cerciora, una plataforma legal online que permite facilitar servicios legales rápidos, asequibles y de calidad a cualquier ciudadano, sea cual sea su ubicación.

Cerciora ayuda a la gente a comenzar una nueva vida libre de deudas, a los jubilados a conseguir el complemento de pensión de maternidad para hombres, y a los consumidores a reclamar las cláusulas abusivas. “El carácter innovador reside en que analizamos todos los casos de forma gratuita y sin compromiso, utilizando toda la tecnología disponible en la actualidad, para que nuestros clientes puedan reclamar de una forma cómoda desde su casa. En Cerciora trabajamos con motores de inteligencia artificial para acelerar todos los procesos y agilizar al máximo los trámites”, asegura Galán.

Complemento de maternidad Desde el 4 de febrero de 2021 está en vigor el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Este permite que tanto las mujeres como los hombres jubilados a partir de esa fecha reciban un importe adicional en su pensión, como una forma de compensar a quienes hayan visto afectado su ejercicio laboral ante nacimientos, adopciones o viudez.

Anteriormente, este beneficio se denominaba Complemento de Maternidad, por lo que solo lo recibían las mujeres. Pero esto cambió a raíz de una decisión de la Justicia Europea que consideró que este método resultaba discriminatorio, lo que dio paso al sistema actual que beneficia a ambos géneros.

Además, la Ley admite que los padres que se jubilaron durante el periodo de vigencia del complemento de maternidad también tienen derecho a solicitarlo. Para esto, es fundamental acudir con especialistas como Cerciora, un bufete con oficinas en Asturias y Valencia, y una amplia experiencia en procedimientos administrativos y judiciales.

¿En qué consiste el complemento de maternidad para hombres y que pueden conseguir los jubilados?

La Justicia Europea ha reconocido el derecho de los hombres a recibir el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Ser padre de dos o más hijos y haberse jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 son los requisitos mínimos para conseguir el complemento. Mucha gente acaba llegando a nosotros porque la Seguridad Social se lo deniega. Enfados, paseos, dolores de cabeza y pérdida de tiempo intentando realizar una gestión que no saben muy bien cómo va, es el calvario por el que pasa un jubilado tipo. Cerciora consigue en un máximo de 4 meses el aumento de la pensión y la recuperación de todos los atrasos pendientes desde el día de la jubilación. Si quieren hacerlo de una manera profesional y rápida, Cerciora es la opción.

Las deudas es otra de las pandemias de esta época, ¿cuándo la Ley de la Segunda Oportunidad es una opción?

La Ley de Segunda Oportunidad es un proceso que permite, a las personas que cumplan una serie de requisitos, eliminar todas sus deudas y comenzar una vida de cero. Es como volver a empezar. España es un país donde, a diferencia de otros, no puedes cometer un error empresarial o de gestión de vida porque quedarás muerto civilmente hablando. A diario nuestro equipo escucha frases tan desgarradoras como “no puedo más”,”no hay solución” o "me quiero quitar del medio para acabar con este tormento". La población debe saber que existe una salida, que contando con la ayuda de profesionales como Cerciora puede llegar a eliminar todas sus deudas.

Estamos en una posición donde podemos asegurar que Cerciora cambia vidas. Nunca trabajamos ningún caso que no vayamos a ganar. Vamos al 100% de éxito. Además, nosotros analizamos todos los casos gratuitamente. Invito a toda esa gente a que nos llame, no pierde nada. Estamos para ayudarles.

¿Y por qué os deberían de elegir?

Si queremos vender pedigrí podríamos hablar de que hemos sido galardonados con los premios más prestigiosos en cuanto a defensa de los derechos del consumidor se refiere: Premio a la Mejor Empresa Legal de Europa, Premio Europeo 2022 de Liderazgo y Éxito Empresarial y Premio Nacional de Ley 2022. Y todos ellos en un solo año. También podríamos añadir que hemos atendido a más de 250.000 personas y batido récords en muchos sentidos.

Pero realmente, de lo que tenemos que hablar es de personas. ¿Qué encontrará el cliente en Cerciora? La respuesta es fácil, humanidad, profesionalidad, empatía y rapidez. En fin, tratamos cada caso como si fuera el de un familiar. Invito a todo el mundo a que vea las reseñas de nuestros clientes en Google.

Importe adicional por paternidad Cerciora destaca que una de las dudas más frecuentes entre los hombres que se retiraron antes del 2021 es si pueden recibir la cuantía adicional por paternidad. La respuesta es que depende de la fecha exacta del acceso a la pensión.

Si bien la Justicia española reconoce el derecho de los padres a recibir el mismo beneficio que las madres, ese complemento tuvo una duración breve de un poco más de cinco años (entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021). Por consiguiente, solo los progenitores que hayan obtenido la pensión contributiva en ese lapso están en condiciones de recibir el incremento en su jubilación, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos.

En cambio, quienes se hayan jubilado en una fecha anterior al primer día del año 2016 quedan excluidos de esa posibilidad. Mientras tanto, los padres jubilados después del 3 de febrero de 2021 también pueden pedir el complemento para la reducción de la brecha de género.

Requisitos para solicitar el complemento de maternidad para hombres Para que un hombre pueda acceder al complemento de maternidad es indispensable cumplir con una serie de requisitos, tales como haber obtenido la pensión por viudedad, incapacidad, retiro ordinario o jubilación forzosa. Además, el beneficio aplica solo en casos en los que existan dos o más hijos.

Al respecto, Cerciora explica que el complemento por dos hijos es equivalente al 5% de la pensión, pero la cuantía aumenta al 10 % si son tres hijos y a 15 % cuando se trata de 4 o más descendientes. Por último, el bufete menciona que la reclamación del beneficio económico incluye el derecho de retroactividad.

De esta manera, el beneficiario recibe un pago por los aportes que tendrían que haberse efectuado desde el momento en que obtuvo la pensión.