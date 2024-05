Fue un éxito InvinoFest 2023, una combinación de vino y buena música en Difersa & Primavinia

El InvinoFest 2023 que se celebró en las instalaciones de Difersa & Primavinia durante la pasada vendimia, ha logrado destacar en el mundo de los festivales al combinar música en vivo, vino y gastronomía. Con la participación de reconocidos grupos musicales como Marlena, Ariel Rot, Paul Alone, Carlos Sadness y Comandante Twin, el evento fue un rotundo éxito según la opinión de Andrés Álvarez, director ejecutivo del festival.

Durante todo el espectáculo, la jornada estuvo repleta de momentos memorables para los asistentes que han disfrutado de una experiencia única y enriquecedora.

El InvinoFest 2023 destacó con una experiencia gastronómica de primer nivel El InvinoFest realizado en los espacios de Difersa & Primavinia, no solo ofreció una selección de música en vivo, sino también llevó a cabo la materialización de una experiencia gastronómica de primer nivel. Los food trucks presentes en el recinto del festival han desplegado una amplia variedad de opciones culinarias para los presentes, con opciones que iban desde platos tradicionales hasta propuestas completamente gourmet.

Además, la cita incluyó una zona de vermú donde los asistentes han podido degustar de una selección de vinos patrocinadores del evento, entre los que se encontraban Privios, Altún, Attis, Vintae y Carramimbre. Esta fusión de sabores y aromas complementó la atmósfera festiva y animada del InvinoFest 2023.

InvinoFest 2023: un encuentro marcado por la música y el vino El InvinoFest 2023 ha conseguido destacar como un evento que reunió la música y el vino en un entorno vibrante y acogedor. La participación de artistas de renombre y la variedad de vinos ofrecidos durante la jornada fueron elementos clave para el éxito del festival. Con relación a esto, Hugo Fernández, CEO de Difersa & Primavinia, expresó su agradecimiento a todos los amigos y clientes que se unieron para disfrutar de un día especial.

En resumen, el compromiso que las empresas lideradas por Hugo Fernández (Difersa & Primavinia) mantienen con la excelencia en la distribución de vinos de alta calidad ha quedado en evidencia durante el desarrollo del InvinoFest 2023. En ese sentido, la compañía ofreció una selección cuidadosamente curada de vinos de distintas regiones, lo que marca la pasión y dedicación que ha caracterizado el trabajo de la marca durante más de tres décadas.

Asimismo, los profesionales de Difersa & Primavinia se convirtieron en grandes anfitriones del festival, con el objetivo de que los asistentes disfrutaran de una experiencia sensorial donde los mejores vinos se fusionaron con la música en vivo y una gastronomía premium. Su colaboración, no solo enriqueció la vivencia del público participante, sino que también sirvió para reafirmar el papel fundamental que estas empresas cumplen dentro de los procesos de promoción y difusión de la cultura del vino en eventos de renombre internacional.