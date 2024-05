Deberes para casa después del colegio ¿sí o no?, la respuesta de Casvi American School

La polémica sobre la eficacia de asignar deberes para casa sigue generando debate entre padres, educadores y expertos en pedagogía. Mientras algunos expertos defienden los deberes como una herramienta para reforzar lo aprendido en clase, otros argumentan que pueden convertirse en una carga innecesaria para los niños. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Desde el colegio internacional, Casvi International American School, explican a partir de qué curso son necesarios.

¿Son necesarios los deberes después del colegio? Según un estudio reciente publicado en el Journal of Experimental Education, los deberes pueden tener beneficios significativos cuando se utilizan de manera efectiva. Esta investigación llegó a la conclusión de que los deberes pueden mejorar el rendimiento académico y promover la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes. Sin embargo, otros expertos, como la psicóloga educativa Ana Gómez, señalan que la calidad de los deberes es fundamental.

"Los deberes deben ser significativos, relevantes y adaptados al nivel de desarrollo y necesidades individuales de los estudiantes", afirma Gómez. "Asignar deberes por el simple hecho de asignarlos puede ser contraproducente y generar estrés innecesario en los estudiantes".

Equilibrio entre estudios y placer La opinión más consensuada entre los expertos en educación es que se llegue a un equilibro entre deberes escolares y que los niños pasen tiempo de calidad en familia y descansando. "Es importante encontrar un equilibrio entre las actividades escolares y el tiempo libre de los estudiantes", comenta uno de los profesores de Casvi International American School. "Los deberes pueden ser útiles en la medida en que no interfieran con otras actividades importantes para el desarrollo integral de los niños, como el juego, la recreación y la interacción social".

En los colegios internacionales, se suele promover este enfoque flexible en cuanto a mandar deberes para casa. También es importante destacar que cada niño tiene unas necesidades diferentes a la hora de aprender. Mientras que hay algunos que no necesitan reforzar sus conocimientos en casa, hay otros para los cuales es vital. Sobre todo al tratarse en niños que están aprendiendo un nuevo idioma en un colegio internacional, por ejemplo.

¿A qué edad hay que mandar deberes para casa? La cuestión de cuándo comenzar a asignar deberes en casa a los niños también es objeto de debate entre los expertos. Si bien no existe un consenso absoluto, muchos expertos coinciden en que la introducción de los deberes puede ser apropiada a partir de los primeros años de educación primaria, generalmente alrededor de los 6 o 7 años de edad. A esta edad, los niños suelen haber desarrollado habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas que les permiten realizar tareas simples de repaso y práctica en casa. Sin embargo, es importante que los deberes asignados sean adecuados a la edad y nivel de desarrollo de los niños, y que no generen una carga excesiva o estrés innecesario.

La calidad y relevancia de los deberes también son aspectos fundamentales a considerar para garantizar que sean efectivos en el refuerzo del aprendizaje. Además, también es importante, por ejemplo, fomentar la lectura y la escritura desde infantil, cuando los niños aprenden a reconocer las letras, no se debe hablar de deberes hasta primaria.