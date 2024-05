For Easy Work ofrece un servicio de consultoría especializada en seguridad y salud

Todos los trabajadores tienen un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de cualquier organización, por lo que resulta necesario cuidar su bienestar en distintos ámbitos. Por esta razón, toda empresa tiene la responsabilidad y obligación de proveer el ambiente y los recursos correspondientes para garantizar su protección en materia de seguridad y salud.

Como consultoría especializada en estas áreas, la firma For Easy Work asesora al mundo empresarial con estrategias y herramientas tecnológicas avanzadas, destinadas principalmente a los mandos intermedios.

Cómo ayuda For Easy Work a que las empresas gestionen la seguridad. El cuidado de la seguridad y salud en el ámbito empresarial comprende una diversidad de áreas en las que resulta necesario implementar medidas de control y protección para los trabajadores. En este escenario, For Easy Work destaca como una consultora experta en la prevención de riesgos laborales.

La firma busca crear en las empresas un ambiente laboral saludable y seguro a través de diferentes servicios que utilizan la tecnología como instrumento que ahorra tiempo, dinero y aportar valor a los procesos de control y gestión preventiva.

La consultora también asesora en áreas relacionadas con el factor humano y la cultura organizacional y en el desarrollo de auditorias. A su vez tiene una larga experiencia en formación presencial y en el desarrollo de contenidos e-learning específicos en prevención de riesgos laborales.

Aplicaciones digitales para la seguridad y salud de las empresas For Easy Work se enfoca en el aprovechamiento de la digitalización para eliminar las tareas burocráticas y mejoras los flujos de comunicación, contribuyendo a mejores condiciones de control y prevención de los riesgos laborales.

Entre estas herramientas digitales se encuentra Asseguratte, una app que permite gestionar la seguridad y salud mediante los dispositivos móviles de los mandos intermedios y trabajadores. Esta aplicación facilita aspectos como la comunicación, las prácticas de prevención y el control operacional, con un sistema de reporting de riesgos con flujos automáticos de notificación.

También desarrolla otras aplicaciones en la nube con el objetivo de seguir optimizando los procesos de gestión internos de sus clientes, como por ejemplo del desarrollo y gestión de los procedimientos LOTO, la digitalización de los permisos de trabajos especiales o a gestión de los ciclos de auditorias internas y externas tanto con procedimientos internos o en relación con estandares específicos.

Para For Easy Work, la gestión de los contratistas es un elemento crítico dentro de la gestión preventiva. Por eso, dispone de una plataforma específica de gestión documental y gestión de accesos y una plataforma e-learning para la formación y entrenamiento de los trabajadores propios y contratistas en movilidad.

Estas apps de prevención posibilitan múltiples ventajas como una atención más centrada en la seguridad del trabajo y especialmente facilitan la gestión del cambio, a diferencia de los sistemas tradicionales que prestan mucha atención al control documental y en donde la gestión del cambio presenta más dificultades por esos procesos burocráticos. Otro beneficio significativo es que reducen los tiempos de las operaciones y aceleran la toma de decisiones, gracias a permitir un acceso más rápido a los datos del sistema.

Con las aplicaciones y servicios de For Easy Work, en definitiva, las empresas pueden diseñar ambientes de trabajo más productivos que ofrecen al empleado una mayor seguridad laboral y cuidan más su salud y bienestar.