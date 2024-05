SPI Tecnologías renueva su espacio para adaptarse a las tendencias modernas y a la flexibilidad laboral

En el marco de su 30º aniversario, SPI Tecnologías desvela su más reciente transformación: una completa renovación de sus oficinas, alineada con las últimas tendencias en espacios de trabajo Después de tres décadas de trayectoria en el sector tecnológico, SPI Tecnologías ha decidido dar un paso adelante en la innovación de sus espacios de trabajo. Esta empresa informática en Huesca, reconocida por su experiencia y solidez en el mercado, ha emprendido un ambicioso proyecto de renovación en sus oficinas, reflejando un compromiso firme con la modernidad, la flexibilidad y el bienestar de sus empleados.

En la planta baja de sus nuevas instalaciones, los visitantes se encontrarán con una transformación notable. La zona de tienda, anteriormente más extensa, ahora se concentra en unas pocas estanterías dedicadas, principalmente, a la venta de cartuchos de impresora y algunos accesorios informáticos. Esta área coexiste con el espacio dedicado a la atención al cliente y el servicio técnico. Aquí, destaca un mostrador diseñado para fomentar la cercanía y la personalización del servicio, como principal novedad. Complementando esta área, dos despachos se han integrado hábilmente, aunque manteniendo la funcionalidad y privacidad necesarias.

La vista puesta en la comodidad y la innovación

Además, la primera planta de SPI Tecnologías se ha convertido en el corazón de la innovación y el trabajo colaborativo. En esta zona, el equipo de programación tiene su propio espacio, diseñado para fomentar la creatividad y el intercambio de ideas. Dos salas adicionales, ideadas para reuniones de grupos pequeños, demuestran una atención especial a las necesidades del equipo de programadores, con una de estas salas accesible directamente desde su área de trabajo.

Por otro lado, la remodelación también ha permitido la inclusión de un área de café y una cocina completa, ambos espacios abiertos y comunicados entre sí. Este diseño no solo fomenta la comunicación entre los empleados, sino que también ofrece flexibilidad de horarios, especialmente valiosa para aquellos empleados que no residen en Monzón y debían optar por comer fuera de la oficina.

Las cristaleras, las grandes protagonistas

Una de las transformaciones más llamativas ha sido la sustitución de las paredes convencionales por modernos cristales. Estos, no solo aportan una sensación de amplitud y permiten el aprovechamiento de la luz natural, sino que también están equipados con vinilos corporativos que garantizan la privacidad cuando resulte necesaria. Este cambio se complementa con la implementación de tecnología domótica en luces y persianas, lo que contribuye a un ambiente de trabajo más confortable y eficiente energéticamente.

Adaptación al modelo de trabajo híbrido

Los empleados, al acudir a las instalaciones, encuentran espacios compartidos con sus compañeros de departamento, diseñados para conectar de forma flexible, pero sin un puesto de trabajo fijo. Esta disposición promueve el intercambio de conocimientos y la colaboración, pilares fundamentales en la cultura corporativa de SPI Tecnologías.

También se ha prestado especial atención a la acústica del espacio. En esta línea, la incorporación de una moqueta en color corporativo no solo refuerza la identidad visual de la empresa, sino que también juega un papel crucial en la amortiguación de los ruidos típicos de los espacios abiertos. Por otra parte, la gestión del cableado y la climatización, elementos esenciales en una empresa tecnológica, se han integrado de manera que aseguran un ambiente de trabajo óptimo en ambas plantas, con la posibilidad de regular la temperatura de manera independiente en cada una de ellas.

Otras novedades

La iluminación, un aspecto a menudo subestimado, también ha recibido una actualización importante. Además, todas las salas están equipadas con televisores para realizar presentaciones o videoconferencias, facilitando así la comunicación interna y con clientes, así como con colaboradores externos.

Pensando en la cultura corporativa y la máxima adaptabilidad

En definitiva, los cambios implementados por SPI Tecnologías no son meramente estéticos o funcionales, sino que reflejan un compromiso profundo con el bienestar de los empleados, la mejora en la atención al cliente y la adaptación a un entorno laboral cada vez más dinámico y cambiante. Con esta renovación, SPI Tecnologías no solo se posiciona como un referente en el sector tecnológico, sino que también se establece como un modelo a seguir en términos de cultura corporativa y adaptabilidad al futuro del trabajo.