El dilema de la autonomia y el control organizacional, por Grupo Santalá

Los sistemas de gestión organizacional se debaten entre dos postulados: La autonomía y el control. Si bien es importante que trabajadores y directivos cuenten con independencia y confianza para el desarrollo de sus labores, también es necesario establecer un control que permita un mayor flujo de trabajo y armonice las relaciones, en virtud de una optimización de los procesos. El dilema que supone la elección de cualquiera de estos dos caminos, lleva a reconocer que no existe una ruta única que se deba seguir. Por el contrario, es importante equilibrar las cargas de la autonomía y el control para encontrar un punto medio que beneficie a la compañía y a los empleados.

Para el Instituto Europeo de Formación en Coaching Personal Grupo Santalá, encontrar este balance no es tarea fácil, razón por la cual ha decidido explicar cuáles son las bondades de la autonomía y el control organizacional. De esta manera las empresas podrán diseñar pautas que les permitan mejorar sus procesos.

Opuestos complementarios Es necesario puntualizar que el control y la autonomía organizacional son dos aspectos que funcionan en polos opuestos. Sin embargo, al igual que en la ley de atracción de los polos, existe cierta codependencia entre ambos que permite acceder a una solución armónica, donde el equilibrio de las cargas es la clave. Cuando se piensa en control, se tiene la falsa idea de que se sacrifica autonomía y confianza para legitimar procesos en desuso que ralentizan el trabajo y aumentan la burocracia. Sin embargo, el control en la cultura organizacional va más encaminado a establecer lineamientos de trabajo medibles que ayuden a cumplir objetivos y ofrezcan a las personas una hoja de ruta con la que se pueda alcanzar un objetivo concreto. La autonomía, por su parte, también tiende a abordarse con cuidado, ya que se tiene la falsa percepción que la poca vigilancia limita la productividad y desvía la atención de las personas de sus labores dentro de la empresa.

A diferencia de lo que se piensa, la autonomía es una cualidad organizacional que le permite a los miembros de una compañía proponer y ejecutar tareas, planteando soluciones desde diferentes aristas que más adelante pueden ayudar a la empresa a crecer, a afrontar con mayores herramientas los cambios y a modernizar su operación.

Formación para el desarrollo organizacional Diseñar una estrategia organizacional que incluya la autonomía y el control supone un reto para cualquier organización. Por eso, Grupo Santalá ha diseñado un completo programa de posgrado en coaching sistémico organizacional y programas de coaching in Company que les permitan a las organizaciones desarrollar las habilidades que fomenten y potencien el ansiado equilibrio.

El objetivo de este programa es que los coaches en formación adquieran conocimientos y metodologías para intervenir de manera efectiva en las organizaciones, mejorando así sus resultados operacionales. Todo esto enfocado en las formas de trabajo de los equipos y las interacciones que tienen con los diferentes sistemas de trabajo.