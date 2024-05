A la hora de hacer mejoras en el hogar, lo más conveniente es recurrir a empresas con experiencia y buenas referencias, entre las que destaca Claraboyas Matilla, una compañía especializada en proporcionar soluciones de iluminación y ventilación naturales para tejado. Su equipo de profesionales es experto en diseño, fabricación, y distribución de todo tipo de claraboyas. En su catálogo hay una amplia gama de productos que sirven para mejorar el funcionamiento de las claraboyas.

Zócalos rectos disponibles en Claraboyas Matilla Los nuevos zócalos rectos “FULL” son uno de los productos más elegidos del momento, debido a sus múltiples beneficios y excelente relación precio-calidad.

Con estos nuevos zócalos no existe la tradicional inclinación a 45º en sus paredes, por lo que el hueco de obra coincide al 100% con el hueco real de entrada de luz.

Esta solución es ideal para modelos telescópicos de claraboya para acceso a cubierta, así como sus homólogas las trampillas de acceso (también llamadas escotillas de paso para cubiertas). También se aconsejan para aquellos huecos de obra que no tengan un tamaño excesivo, y donde se quiera maximizar la entrada de luz natural.

La garantía de Claraboyas Matilla La garantía ofrecida por Claraboyas Matilla para las claraboyas que incorporen estos zócalos es la habitual de 5 años, ya que gracias a su protección UV y material PVC de primera calidad, garantizan una vida útil muy elevada y una resistencia al paso del tiempo y la exposición a la intemperie. El material, en color blanco neutro, no se degrada, amarillea ni cuartea.

Gracias al moderno sistema de fabricación y distribución, el plazo de entrega es inmediato, como viene siendo habitual en la gran mayoría de referencias de su catálogo y gama de productos.

Gracias a sus años de experiencia, asesoramiento personalizado, respaldo comercial y entrega de materiales de gran calidad, Claraboyas Matilla se ha convertido en uno de los especialistas más recomendados para realizar tareas relacionadas con la iluminación y la ventilación del hogar. Los zócalos rectos FULL de PVC que comercializa esta firma son un claro ejemplo de resistencia, elegancia y eficiencia a largo plazo.