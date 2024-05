Rentokil Initial, presente en el Congreso de Salud Ambiental celebrado estos días en Málaga

Del 15 al 17 de mayo, expertos de todo el mundo, empresas, organizaciones, administraciones, medios de comunicación y profesionales del sector de control de plagas y sanidad ambiental se han dado cita en Málaga. Rentokil Initial ha participado en esta edición con dos ponencias relativas a últimos avances en materia de control vectorial de mosquitos y nuevos protocolos de legionela exigidos por el nuevo Real Decreto de prevención y el control de la legionelosis El viernes se cerró el XVII Congreso Español y VII Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental (SESA), que ha contado, paralelamente, con la V Jornada de la Asociación Española de Aerobiología. Esta edición ha abordado problemas actuales y futuros de la salud ambiental.

Durante estos días de debate, se han abordado cuestiones como el control aerobiológico en distintas comunidades autónomas; la prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores; la calidad del agua y distintos planes sanitarios de legionella para el agua de consumo humano; la prevención de la legionelosis y el estudio de distintos casos que han ocurrido en España; investigaciones sobre la calidad del aire y la concentración de partículas; la sal marina como biocida natural; la incorporación de las nuevas tecnologías en el control de mosquitos; etc. Rentokil ha estado presente en el programa de debates con ponencias de dos de sus directores, Rubén Bueno, del Centro de Excelencia de Control Vectorial y Jesús López, del Centro de Excelencia de Legionella.

Rubén Bueno, entomólogo y experto en mosquitos, ha hablado sobre innovaciones en materia de control vectorial, mostrando los últimos avances en el control de mosquitos, así como los protocolos de acción frente arbovirosis y el proyecto Vectrack. Este proyecto Vectrack busca, mediante inteligencia artificial, la monitorización de los mosquitos, para que los clientes puedan hacer una vigilancia preventiva y en tiempo real de los mismos. Un proyecto muy interesante si se tiene en cuenta que el mosquito tigre y el mosquito común son vectores de enfermedades como el dengue o la Fiebre del Nilo Occidental, respectivamente. Para Bueno, lo más importante es que desde Rentokil Initial, "diseñamos y ejecutamos programas de control de mosquitos. Monitorizamos, trampeamos, analizamos y estudiamos los mosquitos, con el objetivo no de su eliminación, sino de controlar la cantidad que hay. Es decir, buscamos que exista un nivel de mosquitos lo suficientemente bajo como para que no haya un daño sanitario relevante".

Por su parte, Jesús López Redondo ha dado una ponencia sobre legionella y el uso y el mantenimiento de los equipos utilizados en la determinación de parámetros físico-químicos que exigen los reales decretos que versan sobre salud ambiental. Una ponencia de especial interés si se tiene en cuenta los casi 2.000 casos de legionelosis que hubo el año 2022 en España y que es una enfermedad que puede producir fiebres altas, tos y dificultades respiratorias, pero que, sobre todo, puede ser mortal para personas mayores o inmunodeprimidas.