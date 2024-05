Tomás Aspe López publica, ‘Cancerbero’, una novela de suspense que generará intriga en el lector desde el primer momento

CÍRCULO ROJO.- ‘Cancerbero’ es la primera novela de ficción de Tomás Aspe López, pero su interés literario viene de mucho más atrás. “Me he inspirado mucho en la observación del mundo que nos rodea. La sociedad moderna que nos absorbe nos hace olvidarnos de costumbres y tradiciones ancestrales que la especie humana respetaba desde la noche de los tiempos. En clave de ficción el libro plantea la siguiente pregunta: ¿y si este abandono tuviera sus consecuencias?”

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un relato cargado de suspense e intriga con un fuerte ritmo que conseguirá captar la atención del lector hasta su final”.

Sinopsis Una serie de muertes violentas suceden en las proximidades de la Feria de Muestras de Barakaldo (Bilbao Exhibition Centre). El inspector de la Ertzaintza Jon Urrutia y su equipo son los designados para aclarar los hechos.

Todo parece indicar que son incidentes ocasionales, sin ninguna relación entre ellos. Jon inicia las primeras investigaciones e intuye que hay algo más de lo que aparece a simple vista, las piezas no encajan del todo. Posteriores pesquisas le conducen hacia territorios no explorados, a esa frontera difusa entre la vida y la muerte, respuestas muy alejadas de la versión oficial.

Las muertes continúan produciéndose, las presiones aumentan para cerrar los casos. Jon no está dispuesto, piensa llegar hasta el final, aunque suponga poner en peligro su prestigio como investigador. Están en juego muchas vidas, cualquiera puede ser la próxima víctima.

Autor Tomás Aspe López (1958) es un autor vizcaíno residente en Getxo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (Bilbao) y máster en Gestión para la Competitividad Empresarial por la misma universidad.

Su vida laboral se ha desarrollado en el campo de la dirección y administración de empresas, los últimos dieciocho años como asesor consultor. En el ámbito personal, su interés se centra en temas históricos y de antropología cultural.

La obra 'Cancerbero' es su primera novela de ficción, cargada de misterio e intriga, producto de la observación del autor del mundo que le rodea.