Inalbis, elegancia comodidad y estilo en trajes de baño

En la industria de la moda, los trajes de baño desempeñan un papel crucial para los consumidores, en especial entre el público femenino. Para muchas mujeres, estas prendas no son un simple accesorio más, sino un elemento que aporta estilo, elegancia y a la vez comodidad y funcionalidad, ya sea para tomar el sol, pasear en la playa o nadar en la piscina. Es por ello que los fabricantes de esta indumentaria afrontan desafíos cada vez más complejos, ante un mercado que se torna altamente competitivo y una audiencia con demandas exigentes.

En medio de este escenario, Inalbis emerge como una joven e innovadora marca de moda femenina, que se caracteriza por sus novedosos diseños en trajes de baño femeninos. Estas prendas combinan el relajado estilo mediterráneo con la audacia y vistosidad de los bikinis brasileños, bajo un modelo productivo sostenible que favorece la responsabilidad social, ambiental y el consumo ético en la industria de la confección. En este diálogo, sus fundadores, Gabi y Dani, comparten sus reflexiones sobre los orígenes de este emprendimiento, la inspiración detrás de su surgimiento y el rumbo hacia donde avanza en la actualidad.

¿Cómo surgió Inalbis y qué les inspiró a crear esta marca?

Desde su fundación, Inalbis ha sido un sueño hecho realidad para su fundador, Dani. Apasionado tanto por el mundo de la moda como por el ámbito empresarial, Dani consolidó sus experiencias previas, en particular su ascenso como area manager en una reconocida empresa de moda femenina. Aunque disfrutaba de su trabajo, sentía que aún tenía más para ofrecer. Inspirado por su trayectoria en esa empresa, la semilla de Inalbis comenzó a crecer. Si bien su experiencia anterior se centraba en ropa femenina, Dani vislumbró un nicho sin explotar en el mercado de los bikinis, una oportunidad emocionante para fusionar su pasión por la moda con su visión emprendedora.

¿Por qué decidieron especializarse en trajes de baño para mujeres?

La marca se creó con el fin de satisfacer una demanda específica que Dani observó en el mercado. Hace cinco años, la oferta de bikinis pequeños y modernos era limitada, ya que la mayoría de las tiendas se centraban en diseños más convencionales para abarcar un público más amplio. Sin embargo, Dani percibió un nicho emergente de jóvenes que buscaban lucir bikinis vanguardistas y pequeños, pero encontraban opciones limitadas en el mercado convencional.

Fue entonces cuando Dani conoció a Gabi, quien resultó ser el complemento perfecto para su visión. Gabi no solo era una diseñadora gráfica, sino que también poseía habilidades en el diseño de ropa. Su pasión por los viajes a destinos tropicales y su amor por los bikinis la convirtieron en la socia ideal para llevar a cabo este emocionante proyecto. Para Gabi, la oportunidad de trabajar en la creación de bikinis representaba la realización de un sueño personal y profesional. Juntos, Dani y Gabi unieron fuerzas para dar vida a Inalbis, fusionando sus talentos y pasiones en cada diseño.

¿Cómo describirían la filosofía detrás de la marca Inalbis?

Inalbis se distingue por su compromiso con la expresión de la individualidad y la libertad de las jóvenes. La esencia de la marca encapsula valentía y rebeldía, reflejando un espíritu audaz y libre. Más allá de ofrecer simples trajes de baño, nuestra moda está diseñada para aquellas mujeres que buscan algo más: una forma de expresarse y destacar. Cada pieza de nuestra colección se convierte en una declaración de estilo y empoderamiento, invitando a nuestras clientes a abrazar su autenticidad y a atreverse a ser diferentes. En Inalbis fomentamos la autoexpresión en cada una de nuestras creaciones.

¿Cómo funciona el proceso creativo detrás del diseño de sus prendas?

En Inalbis, el proceso creativo es verdaderamente colaborativo y fluido. Aunque valoramos la libertad individual en la expresión creativa, el trabajo en equipo es fundamental para nosotros. En ocasiones, optamos por permitir que cada uno explore libremente sus ideas sin restricciones ni influencias externas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la sinergia entre Dani y Gabi da lugar a una colaboración activa y estimulante. Dani, con su visión inspiradora, suele compartir referencias que despiertan la imaginación de Gabi y le sirven como punto de partida para sus diseños. La influencia de la cultura brasileña, tan arraigada en el corazón de Gabi, se manifiesta en sus creaciones, especialmente en los cortes de los bikinis, que reflejan la estética única y sensual de la moda brasileña. Esta fusión de referencias y estilos resulta en una colección vibrante y ecléctica que captura la esencia de la juventud y la energía de las playas brasileñas.

¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se han enfrentado en el proceso de creación y consolidación de la marca?

Los primeros pasos en la creación y consolidación de Inalbis estuvieron llenos de desafíos inesperados y difíciles de prever. A pesar de las precauciones y la planificación, Dani se encontró enfrentando obstáculos que superaban sus expectativas.

Aunque Dani estaba preparado para el hecho de que iniciar un negocio significaba no tener beneficios a corto plazo, la realidad resultó ser mucho más exigente de lo que había anticipado. Uno de los mayores desafíos surgió después de encontrar un fabricante que consiguió gustarnos. Hicimos muchas muestras con ellos hasta tener la colección como queríamos y lanzamos esa colección pidiendo algunas cantidades para la primavera con la idea de pedir más cuando llegará el verano.

Cuando por fin llegó el verano y fuimos a pedir más stock, el fabricante había quebrado y no iban a seguir trabajando. Después de invertir tanto tiempo con ellos, desaparecieron en el momento más crucial. Poco después llegó el pago de nuestro primer trimestre y los impuestos a pagar eran más altos del beneficio neto que había tenido la marca. Estuvimos a punto de dejar el proyecto cuestionándonos si era viable.

¿Cómo influye la sostenibilidad económica y responsabilidad social en sus procesos productivos y su visión de la industria de la moda?

La sostenibilidad es un pilar fundamental en la filosofía de Inalbis, pero para nosotros va más allá de ser simplemente un valor añadido; lo consideramos una necesidad imperativa en la industria de la moda actual. Reconocemos los impactos adversos que esta industria puede tener en el medio ambiente y estamos comprometidos a abordar estos desafíos de manera proactiva. Si bien entendemos que el mundo de la moda puede ser perjudicial para el medio ambiente, creemos firmemente que siempre hay margen para hacer las cosas mejor.

Nos negamos a comprometer nuestros valores éticos y ambientales en aras de la rentabilidad a corto plazo. Reconocemos que hay empresas que ofrecen productos a precios considerablemente más bajos que los nuestros, pero a menudo lo hacen a expensas del medio ambiente y de las condiciones laborales. Para nosotros, como amantes de la moda, estas empresas no representan una opción válida y sabemos que la mayoría de personas que les gusta la moda piensan como nosotros y están dispuestos a pagar más en productos éticos, sostenibles y de alta calidad, con diseños únicos creados por nuestro equipo creativo interno.

Estamos convencidos de que existe una creciente demanda de consumidores conscientes que valoran la sostenibilidad y la ética en la moda. Estamos comprometidos a satisfacer esta demanda, ofreciendo no solo productos de calidad, sino también una experiencia de compra que refleje nuestros valores y principios.

¿Qué estrategias utilizan para mantenerse al tanto de las tendencias de la moda y el mercado?

Para mantenernos al tanto de las tendencias de la moda y el pulso del mercado, adoptamos un enfoque integral que abarca diversas fuentes de inspiración. Si bien nuestro producto principal son los bikinis, nos mantenemos al día con las últimas tendencias explorando el trabajo de grandes marcas y diseñadores de renombre. Observamos pasarelas, analizando las colecciones y estudiando las tendencias emergentes en colores, estampados y estilos.

Exploramos creaciones de las grandes firmas más que fijarnos en las propias marcas de bikinis que son nuestra competencia. Este enfoque nos permite mantenernos frescos y relevantes en un mercado en constante evolución, ofreciendo a nuestros clientes diseños que reflejan las últimas tendencias de la moda con un toque distintivo de Inalbis.

¿Qué desafíos afronta Inalbis en la actualidad y en relación con el futuro cercano?

Nuestros principales desafíos son la estacionalidad de nuestro producto y destacar en un mercado saturado como el de la moda. La naturaleza estacional de los trajes de baño genera picos y valles en las ventas.

¿Qué vivencias, momentos o experiencias los han marcado durante su trayectoria al frente de este emprendimiento?

Inalbis ha supuesto un cambio monumental en nuestras vidas. Desde que nos embarcamos en este proyecto, hemos tenido la fortuna de viajar a destinos cálidos y paradisíacos, donde capturamos contenido inspirador para nuestra marca. Este aspecto de nuestro negocio es una de las facetas que más disfrutamos, ya que nos permite combinar nuestra pasión por los viajes con nuestra labor creativa.

Además, experimentamos una profunda gratificación al ver a mujeres de las que éramos admiradores luciendo nuestros bikinis. Es un sentimiento indescriptible saber que artistas, ya sean del mundo de la música u otros ámbitos, aprecian y eligen nuestros productos para lucirlos. Esta validación externa de nuestro trabajo nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir esforzándonos por ofrecer productos de calidad y estilo.

Recientemente, hemos dado un paso importante al expandir nuestra presencia más allá del ámbito online, llevando nuestros productos a tiendas físicas. Esto es significativo para nosotros, especialmente cuando una de las tiendas interesadas en vender nuestros productos es una marca que ha sido una de las favoritas de Dani desde su infancia. Estos momentos nos recuerdan que estamos avanzando en la dirección correcta y nos motivan a seguir adelante con pasión y determinación. En Inalbis, cada logro, grande o pequeño, es motivo de celebración y nos impulsa a seguir creciendo.

¿Cuál es la visión a futuro de Inalbis y sus objetivos a largo plazo?

Uno de nuestros planes inmediatos es establecer almacenes en países donde el verano coincide con el invierno en Europa. Con esta estrategia, buscamos eliminar la dependencia de la estacionalidad en nuestras ventas, permitiéndonos mantener una demanda constante a lo largo de todo el año.

Además, estamos comprometidos en ampliar nuestra presencia en tiendas físicas, seleccionando cuidadosamente aquellas que reflejen nuestro estilo y valores.

Reconocemos la importancia de que las clientes puedan probarse nuestros productos antes de comprarlos, especialmente en el caso de los bikinis donde la talla es crucial.

En cuanto a nuestra línea de productos, tenemos la intención de expandirnos más allá de los bikinis y adentrarnos en la confección de ropa de verano versátil. Nuestro objetivo es ofrecer prendas que puedan ser usadas en cualquier ocasión, como vestidos, tops, etc. Manteniendo el espíritu de verano de Inalbis, buscamos ofrecer una gama de productos que se puedan adaptar a cualquier momento del año.

Finalmente, estamos considerando la posibilidad de abrir nuestra propia tienda insignia, con miras a expandirnos aún más en el mercado minorista. Creemos que esta iniciativa no solo nos proporcionará una mayor visibilidad, sino que también ofrecerá a nuestras clientes la oportunidad de experimentar la marca de primera mano y disfrutar de una experiencia de compra única. Estamos emocionados por el futuro de Inalbis y estamos comprometidos en llevar nuestra marca a nuevas alturas de éxito y reconocimiento.

Estos han sido los comentarios y reflexiones de Gabi y Dani sobre Inalbis, así como sus vivencias al frente de esta joven e innovadora marca de moda femenina. Gracias a ello es posible hacerse la idea de las inspiraciones detrás de sus audaces diseños y su estilo atrevido, al igual que sus preocupaciones éticas y su sentido de responsabilidad social y ambiental en la elaboración de sus prendas.

Sus experiencias ayudan a comprender los desafíos que representa incursionar en este sector, a la vez que comparten algunas pautas y criterios sobre las claves detrás de su éxito. De este modo, buscan aportar inspiración a quienes anhelan con emprender su propio proyecto en esta industria, a la vez que se perfilan para enfrentar nuevos retos y alcanzar objetivos más ambiciosos con esta novedosa marca en el futuro.