Troye Sivan habla sobre música, placer y creatividad en la exclusiva Listening Party de Magnum en Cannes y presenta el lanzamiento del remix EP de "Honey"

Presentada por la drag queen Nicky Doll, la listening party contó con la presencia de Iggy Pop, quien se unió a Troye en el escenario para debatir acerca de sus trayectorias en el mundo de la música. Para el lanzamiento de la campaña "Wherever Pleasure Takes You", Magnum ha colaborado con el cantante australiano, Troye Sivan, para crear tres nuevos remixes de su single "Honey", diseñados para transportar a los consumidores a un viaje inspirado por tres moods diferentes, ‘Euphoria’, ‘Wonder’ y ‘Chill’. Magnum organizó una exclusiva listening party en directo en la icónica playa de Magnum en Cannes con el cantante y compositor australiano Troye Sivan, ganador de premios mundiales y nominado a los Grammy. Una auténtica celebración del lanzamiento del EP Remix de ‘Honey’ que llegaba tras el anuncio de Troye como embajador global de la nueva campaña de Magnum "Wherever Pleasure Takes You". El evento, que fue presentado por la drag queen francesa e icono cultural Nicky Doll, también contó con el padrino del Punk, Iggy Pop, quien se unió a Troye en el escenario para participar en una animada mesa redonda.

Una exclusiva listening party en directo

Durante la listening party en directo, retransmitida en exclusiva a través del canal de YouTube de Magnum, los fans de Troye eligieron qué canción escuchar en primicia, en función del mood que más los representara. Así, los Pleasure Seekersde todo el mundo eligieron el Remix de ‘Euphoria’, seguido del Remix ‘Wonder’ y, por último, el Remix ‘Chill’, ya que los temas se fueron reproduciendo en directo en la playa de Magnum en Cannes, por primera vez y antes del lanzamiento global en todas las plataformas de streaming.

El EP Remix completo de ‘Honey’ ya está disponible en todas las plataformas de streaming, para que aquellos que buscan placer puedan deleitarse con él.

Sobre el lanzamiento de las nuevas canciones, Troye señaló que, "con la música, es fácil acertar en una cosa: tal vez una letra que dice cómo te sientes, o una producción que suena a lo que quieres… Pero, ¿acertar en todo? Cuando eso pasa, es cuando realmente puedes decir que has captado un estado de ánimo o un sentimiento; que es el verdadero reto y lo que intentamos conseguir con nuestra música".

Troye aprovechó la oportunidad para hacer referencia a su colaboración con Mura Masa: "También quiero dar las gracias a Mura Masa, del que soy fan incondicional, ya que cuando me propusieron el reto de capturar estos tres estados de ánimo diferentes, inmediatamente quise que lo hiciera él, y lo consiguió!.

La mesa redonda, presentada por Nicky Doll, contó además con la participación de Iggy Pop, quién debatió con Troyede sus trayectorias profesionales en la música, así como de la importancia de celebrar la expresión creativa y el verdadero placer a través de su trabajo.

Y es que los iconos de la música Iggy Pop y Siouxsie Sioux, se han unido recientemente y por primera vez para grabar una versión de lo más cautivadora del éxito atemporal "The Passenger". La canción ha sido reinterpretada en exclusiva para el último spot de Magnum, ‘Pleasure Express’, para lanzar así sus tres nuevos sabores: Euphoria, Wonder y Chill.

Iggy Pop afirmó que, "a veces me enfado mucho si se hace tarde y pienso que no he hecho nada que me guste de verdad... Y la música es lo que me da placer, ya sabes. Bueno, la música y el mar. Esa es mi configuración por defecto, así que siempre antepongo mi placer".

Hablando sobre cómo se ha mantenido fiel a sí mismo a lo largo de su carrera, Troye apuntó: "realmente, de lo que se trata es de sacar tiempo para los momentos de placer en mi día a día, como pasar tiempo con mi familia. Pero además, hace mucho tiempo que no salgo de gira, y estar delante de mis fans me hace sentir eufórico, así que estoy muy emocionado por volver a salir pronto".

La listening party formaba parte de la campaña de lanzamiento de la nueva gama Magnum Pleasure Express, el trío más indulgente e innovador de la marca hasta el momento: Euphoria, Wonder y Chill. De este modo, Troye Sivan ha colaborado en la campaña creando tres nuevos remixes de su canción "Honey": cada uno está diseñado para captar la imaginación del consumidor a través de los estados de ánimo de ‘Euphoria’, ‘Wonder’ y ‘Chill’. Creados en colaboración con el increíble productor y DJ británico, Mura Masa, las nuevas canciones están inspiradas en los diferentes estados de ánimo y tienen como objetivo animar a los amantes del placer a sumergirse en un mundo de indulgencia y dejarse llevar donde les lleve el placer.

La receta de Magnum de Troye Sivan

Tras una sesión de preguntas y respuestas en directo, Troye se dirigió al mundialmente famoso Magnum Dipping Bar y Spray Bar, para crear su propio helado Magnum, totalmente personalizado:

Para la receta ‘ Make My Magnum’, Troye se inspiró en sus colores y sabores favoritos para crear un Magnum clásico bañado y cubierto con deliciosos toppings como granos de polen, caramelos chispeantes de frambuesa y rocas de azúcar carbonizado.

Troye se inspiró en sus colores y sabores favoritos para crear un Magnum clásico bañado y cubierto con deliciosos toppings como granos de polen, caramelos chispeantes de frambuesa y rocas de azúcar carbonizado. El diseño de su ‘Spray My Magnum’ está inspirado directamente en las nuevas canciones del EP Remix de ‘Honey’, con un divertido diseño en rosa y blanco. Campaña "Wherever Pleasure Takes You"

Magnum celebra su 11º aniversario en La Croisette con esta colaboración icónica que anima a los Pleasure Seekers a dejarse llevar "donde les lleve el placer". A través de la búsqueda de nuevas experiencias multisensoriales, Magnum ha diseñado esta campaña para captar su imaginación e introducirles en nuevas dimensiones de indulgencia y placer.

La celebración de la campaña "Wherever Pleasure Takes You" continuó esa misma noche con Troye como anfitrión de la fiesta anual de Magnum en la playa de Cannes.

