Numerosos actores y actrices españoles acuden a la celebración de la industria del cine español en Cannes

Organizada por Campari y Bululú, la "Spanish Film Celebration" ha tenido lugar en el emblemático Campari Lounge en el Palais des Festivals, dentro del Festival de Cannes. Actrices como Paz Vega y Juana Acosta han sido algunos de los rostros conocidos que han acudido a la única celebración del cine español El pasado viernes 17 de mayo ha tenido lugar la "Spanish Film Celebration", la fiesta del cine español en el Festival de Cannes. Esta celebración, organizada por Campari y Bululú, ha querido celebrar el buen momento de la industria cinematográfica de España reuniendo a un gran número de estrellas y reconocidos talentos del cine.

Campari, la icónica bebida italiana que este año repite como partner oficial del Festival de Cannes, reafirma así su pasión y compromiso con el mundo del cine y, en colaboración con Bululú, ha organizado la segunda edición de este ya reconocido y exitoso encuentro que ha reunido a destacados nombres de la talla de Juana Acosta, reconocida por su participación en películas como 'El Inconveniente', 'Perfectos Desconocidos' y la reciente 'Lobo Feroz'; y Paz Vega, la actriz española que debuta en la dirección con su ópera prima 'Rita'. También han acudido más actores, productores, directores y otras personalidades del mundo del cine con una importante presencia en el festival como Iván Sánchez, Paulina Gálvez y Flavia Palmiero.

La fiesta ha tenido lugar en el Campari Lounge, un espacio pensado para celebrar la creatividad y la Red Passion en uno de los festivales de cine más renombrados a nivel mundial. Ubicado en el corazón del Palais des Festivals, este magnífico espacio ha ofrecido a los invitados unas vistas panorámicas impresionantes de la vibrante alfombra roja y del deslumbrante escenario de Cannes.

A lo largo de la noche, los asistentes han podido probar cócteles icónicos como el famoso Negroni, con el título del cóctel número #1 del mundo, o el refrescante Campari Spritz, preparados con maestría por los expertos del emblemático bar milanés situado en la Galleria Vittorio Emanuele II, Camparino in Galleria, cuya tradición en el arte del aperitivo data de hace más de un siglo.

Desde sus inicios, Campari ha desafiado las convenciones de la industria cinematográfica, explorando nuevos horizontes creativos. A lo largo del tiempo, ha servido como una fuente de inspiración para icónicos cineastas como Sorrentino, Sollima, Garrone y Fellini, además de colaborar con reconocidos talentos como Clive Owen, Zoe Saldana y Ana de Armas, quienes han protagonizado los destacados cortometrajes conocidos como "Red Diaries". Así pues, este año Campari ha elegido la apertura de la 77ª edición del Festival para lanzar su campaña "We Are Cinema" que tiene como objetivo reconocer las historias humanas como fuente de inspiración de algunas de las mejores películas del mundo.

Bululú, la conocida plataforma que celebra el cine español, contribuye a mejorar las relaciones e incentivar el desarrollo del arte y la cultura. Bululú, con este tipo de acciones, promueve ese momento de celebración de calidad posterior a galas y eventos importantes de la industria del cine, además de seguir demostrando su apoyo a los profesionales experimentados, nuevos talentos y organizaciones.

@campari_spain

#CampariCinema #WeAreCinema #Cannes2024 #EnjoyResponsibly

www.campari.com

https://www.instagram.com/campari_spain/

Acceder aquí al material fotográfico de la noche