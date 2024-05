Samuel Deleire, CEO de Deleire Estudio de Marketing, asiste a numerosos autónomos en su transformación a empresarios

El mundo del emprendimiento está lleno de arduos desafíos en medio de un entorno sumamente competitivo. Sin embargo, en este panorama, surgen algunas figuras que se destacan por su camino de éxitos en este ámbito, como Samuel Deleire. Este empresario comenzó su trayectoria desde los 19 años, hasta convertirse en CEO y fundador de Deleire, un estudio de marketing que le ha permitido alcanzar el éxito empresarial.

Actualmente, su experiencia, conocimientos y habilidades en este ámbito se recogen en su metodología exclusiva, la cual ofrece asistencia a los emprendedores para generar un crecimiento sostenido en sus negocios. En esta entrevista, se dialogará sobre las características de este método de apoyo y sus beneficios para los autónomos y emprendedores, así como la trayectoria de Samuel Deleire, sus aprendizajes y reflexiones acerca de los desafíos que implica emprender un negocio, y cómo impulsar su expansión hasta alcanzar el éxito.

¿Qué te llevó a emprender desde tan joven y cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a CEO de Deleire?

Siempre he sentido una chispa en mi interior que me impulsaba a querer crear ideas de negocio y a no conformarme con un trabajo asalariado. Me fijé mucho en grandes emprendedores y empresarios y sentía que quería impactar al mundo con algo más y no vivir una vida sin significado para mí.

No te voy a engañar, la trayectoria ha sido muy larga y llena de fracasos y momentos muy duros. Nunca paré de estudiar, me saqué dos carreras y, a día de hoy, con 36 años, sigo estudiando incansablemente. Considero la formación una de las claves del éxito. Pero debes saber cuál es el objetivo de la formación y no es saber teoría o ser muy culto, sino saber qué acciones debes aplicar para conseguir tus objetivos.

En 2020 cerré dos negocios y de ahí nació Deleire, de la necesidad de adaptarnos y adaptar a todos los negocios al mundo digital.

¿Cómo nació la idea de Deleire y Samuel Deleire?

Por otro lado, yo, como marca personal (Samuel Deleire), he creado una metodología a la que he llamado Método DELIFE, en el que ayudo a emprendedores y autónomos que ya tienen un negocio, pero se sienten estancados, están solos y no saben cómo hacerlo crecer, a establecer un paso a paso para conseguir un negocio que les dé vida y no se la quite, que es lo que suele ocurrir. Este método se basa en los 4 pilares del emprendimiento de éxito.

Cuéntanos un poco más sobre la metodología basada en los pilares del emprendimiento que has desarrollado. ¿Cómo se aplican estos pilares en la práctica?

Estos pilares son 4. Yo los llamo Libertad, Itinerario, Foco y Expansión. Y están basados, primero, en dotar de habilidades personales al emprendedor, como una mentalidad ganadora, resolutiva y resiliente. Gestión emocional adecuada, implementación y eliminación de hábitos, autoestima y una parte de espiritualidad. A partir de la transformación personal del emprendedor, comenzamos con el Pilar 2, el Itinerario, donde comenzamos a trazar la hoja de ruta para conseguir el objetivo que hemos propuesto en el primer pilar. Normalmente, suele ser construir ese negocio rentable y escalable que funcione sin que el dueño tenga que estar 12 horas al día 7 días a la semana para que vaya bien.

El tercer pilar, es el Foco, donde implementamos en el mercado las acciones que hemos trazado en el segundo pilar y recibimos feedback de los potenciales clientes y clientes actuales sobre la nueva visión del negocio y en función de este feedback nos preparamos para la 4ª fase. La Expansión.

¿Qué tipo de autónomos y emprendedores se benefician más de vuestra metodología? ¿Hay algún requisito previo o perfil específico que deban tener?

Cualquier persona que haya emprendido y sienta que el negocio le absorbe es un buen candidato. Si bien es cierto que funciona mejor con personas que ya tienen ciertos resultados y su principal problema es que sienten que no tienen tiempo para más y no saben cómo seguir haciendo crecer su negocio. Emprendedores que todavía no tienen equipo o, como mucho, una persona a su cargo.

El principal requisito es ganas de trabajar y trabajarse a sí mismos, confianza en el proceso y compromiso con efectuar las acciones que planteamos en el programa, ya que es eminentemente práctico. Así es como yo concibo la formación. No tiene sentido que les explique cientos de teorías (que bien podría hacerlo), pero no sería lo más efectivo para ellos. Lo único que quiero que aprendan es a gestionar y hacer crecer su negocio.

¿Cómo ayudas a los autónomos y emprendedores a gestionar sus impuestos y estructurar adecuadamente sus negocios para el crecimiento?

El tema de los impuestos no es algo en lo que pongamos principal atención en el programa. En el pilar 1 trabajamos la mentalidad y es fundamental entender que primero deben ganar suficiente dinero como para tener que preocuparse por la optimización fiscal y no al revés.

El problema es que los autónomos están acostumbrados a echar balones fuera, la culpa es de los impuestos, la culpa es de la competencia y, así, evitan asumir la responsabilidad de que no están haciendo las cosas de un modo diferente o escuchando al mercado. Es cierto que en España los impuestos son abusivos, pero, mientras quieras vivir y tener un negocio aquí, es el precio que debes pagar. Cuando ya tengas un negocio escalado y rentable, ya hablaremos de optimización fiscal.

Ayudo a los autónomos, primero, teniendo este cambio de mentalidad y después, dándoles las claves y el paso a paso que a mí me ha llevado más de 15 años perfeccionar y aún sigo creciendo.

Ofreces una masterclass gratuita sobre productividad y organización ¿Qué pueden esperar los participantes de esta masterclass y cómo puede beneficiarles en su vida profesional y personal?

En mi perfil de Instagram Samuel Deleire - De autónomo a empresario (@samuel.deleire) pueden acceder gratuitamente a esta masterclass que la primera lección de mi programa y que les va a dar, sobre todo, 3 claves principales:

Cómo vaciar el ruido mental para concentrarse y ser más productivos, con una simple tarea, que parece obvia, pero que casi nadie hace.

Cómo establecer un sistema organizativo para liberar, al menos 2 horas al día.

Herramientas digitales que les ayudan a llevar a cabo esta organización.

Y solo en 40 minutos de clase. Después, podrán agendar, también gratuitamente, una consultoría de 30 minutos conmigo o algún miembro de mi equipo para resolver dudas y apuntarse al programa si tienen el perfil adecuado.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como CEO de Deleire?

Desafíos tenemos a diario. Cualquier emprendedor. Pero yo diría que lo más difícil fue cuando en 2020 tuve que cerrar dos negocios y tenía una deuda de casi 100.000€, poder salir adelante yo solo, trabajando de sol a sol y formándome a la vez. Fue una época muy dura, pero aprendí muchísimo. Lo superé teniendo fe en mí mismo, formándome y, sobre todo y más importante, aplicando acciones efectivas que me iban acercando a donde estoy ahora.

¿Cuál es tu visión para el futuro de Deleire y qué metas tienes para la empresa a corto y largo plazo?

También quiero ser referente de mentores de emprendedores y ayudar a miles de autónomos y emprendedores a generar el negocio de sus sueños y que puedan ser más felices e impactar positivamente en el mundo.

Con esto concluye el diálogo con Samuel Deleire, fundador y CEO del estudio de marketing Deleire, quien ha compartido reflexiones valiosas sobre los desafíos que presenta el emprendimiento. Sus criterios, experiencias y conocimientos han ayudado a profundizar en la importancia de la gestión del tiempo, recursos y gestión empresarial, para impulsar el crecimiento y sostenibilidad económica de los negocios. Asimismo, se ha podido conocer los aportes de su metodología especializada, con la cual, este empresario busca apoyar a los nuevos emprendedores para afrontar sus retos, y así alcanzar los objetivos estratégicos de sus proyectos empresariales.