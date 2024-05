Catenon impulsa en sus clientes del sector turístico programas de capacitación y desarrollo para retener el talento en un mercado tensionado

La creación de "equipos listos", "equipos rápidos" y sobre todo "equipos esenciales" por parte de Catenon garantiza una adaptación y respuesta eficaz frente a las rápidas transformaciones del mercado En un entorno global donde el sector turístico enfrenta desafíos continuos y evolución constante, Catenon emerge como un pionero en la redefinición de la gestión del talento y el reposicionamiento estratégico de la industria del hospitality. Con una visión clara y un compromiso con la excelencia, Catenon no solo se enfoca en resolver los problemas actuales, sino también en anticipar los retos del futuro, estableciendo nuevos estándares para la industria.

La compañía ha reforzado su división de turismo, ya que considera que es una necesidad ante un mercado con falta de talento, tensionado y en muchas ocasiones sin el reconocimiento social que es intrínseco en él. Y por ello, la consultora ha diseñado desde esta división un proyecto que va más allá de la gestión de los RRHH. Ha implementado programas avanzados de capacitación y desarrollo, centrados en retener y enriquecer el talento humano en las compañías. Asentarlo y hacerlo crecer dentro de la organización. Y así, poder enfocarse en crear una cultura del aprendizaje continuo y adaptación que permita a los profesionales liderar el cambio en la industria y enfrentarse a los desafíos actuales.

"El turismo ha trascendido su rol como uno de los principales motores económicos de España para convertirse en un estándar de excelencia reconocido mundialmente", comenta Iñigo Pérez, responsable del área de Turismo en Catenon. Este reconocimiento global no solo refleja la calidad de los servicios y la oferta turística de España, sino también la innovación y la calidad que empresas como Catenon aportan al mercado. "Hablando con nuestros clientes nos hemos dado cuenta de la necesidad de retener, fidelizar, impulsar dentro de la organización y consolidar. Este gran motor económico español, inmerso en una fuerte evolución hacia la calidad, la tecnología y la sostenibilidad, necesita contar con iniciativas que retengan a sus profesionales, no solo en el ámbito nacional, sino para evitar la fuga fuera de nuestras fronteras. Y esto es algo esencial".

También, Catenon se centra en el reposicionamiento turístico que implica una estrategia integral que aborda desde la percepción del destino hasta la infraestructura y servicios ofrecidos, asegurando que cada aspecto contribuya a una experiencia única y diferenciada para el turista. "Nuestro enfoque está en colaborar en la selección de profesionales capaces de transformar cada destino en una experiencia inolvidable que responda a las exigencias de un turista más informado y exigente, buscando no solo visitar un lugar, sino vivirlo y sentirlo. Hay un claro cambio de tendencia. Ahora se piensa en generar experiencias de calidad y sensaciones inolvidables", añadió Pérez.

La clave: un equipo preparado para el cambio

La iniciativa de Catenon de formar "equipos listos", "equipos rápidos" y sobre todo "equipos esenciales" refleja su compromiso con la preparación y adaptabilidad. Estos equipos están diseñados para responder de manera eficaz a los cambios rápidos del mercado y superar la incertidumbre, manteniendo la competencia y el liderazgo en un mercado global competitivo. "Estos equipos no solo están capacitados en las habilidades técnicas necesarias, sino también en competencias emocionales y ejecutivas y hay que prepararlos para liderar durante periodos de transición y cambio. También hay que incorporar nuevos profesionales de otras industrias, nuevos perfiles con habilidades específicas, con conocimientos diferentes, para anticiparnos a las evoluciones de futuro", destacó Iñigo Pérez.

Catenon no solo se posiciona como un líder en gestión de talento, sino también como un catalizador de cambio en el turismo, utilizando su profunda comprensión del sector para anticipar tendencias y adaptarse proactivamente. "Creemos firmemente que el futuro del turismo está en las manos de aquellos preparados para innovar y adaptarse. En Catenon, continuamos comprometidos con esta visión, asegurando que nuestro impacto se extienda mucho más allá de las fronteras tradicionales del turismo y la hospitalidad", afirmó.