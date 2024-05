Zerovelutina, el nuevo sistema para la lucha contra la velutina que está dando muy buenos resultados

La avispa velutina es una especie invasora proveniente de Asia que se ha convertido en un dolor de cabeza para los apicultores de distintas regiones de España. Para combatir esta situación, hay varias invenciones que no tienen demasiado éxito. Esto se puede asegurar porque año tras año la velutina aumenta su zona de influencia y los daños causados. La solución más empleada son las trampas con atrayentes líquidos en las que las velutinas entran y se ahogan. Este tipo de trampas elimina muchas avispas, pero no es suficiente para aliviar la situación. Otra herramienta que da buenos resultados es la eliminación remota de nidos con troyanos. El problema es que es una herramienta que precisa de muchísimas horas de trabajo en el colmenar y se suele hacer cuando la invasión de la avispa es enorme y los daños también. Por eso, la empresa Zerovelutina ha desarrollado una trampa contra la velutina que resulta más práctica y eficaz. La trampa ZEROVELUTINA, combina lo mejor de los dos sistemas anteriores. Por un lado, consigue atraer a multitud de avispas a su interior, pero en lugar de morir ahogadas, se impregnan de insecticida y vuelan a su nido. De este modo, cada velutina que entra en la trampa, se convierte en un troyano que elimina el nido del que procede. La diferencia es que en lugar de ahogar miles de avispas, la trampa ZEROVELUTINA, elimina los nidos y acaba con todas ellas. Todo esto lo hace la trampa sin necesidad de la intervención humana, es decir, los troyanos se hacen de forma automática.

Diferencias entre las trampas tradicionales y ZEROVELUTINA. Hasta ahora, para aplicar el método del troyano, era necesario atrapar a las avispas usando un cazamariposas y, posteriormente impregnar a cada una con el insecticida. El método ZEROVELUTINA consiste en un recipiente con dos orificios de entrada y uno de salida. Dentro del envase se utiliza un atrayente como carne picada o pescado para que la avispa entre a la trampa y se alimente (Así evitamos la entrada de las abejas). Al entrar, la avispa come todo lo que puede y cuando se llena y se quiere ir a su nido pasa por el orificio de salida y se impregna las patas y la parte inferior del abdomen con el insecticida. Esto permite que la velutina tenga tiempo de sobra para llegar al nido y repartir el insecticida en el interior. Además, puede avisar a otras de la presencia de un punto de alimentación, con lo cual cada vez más avispas caerán en la trampa y llevarán el insecticida al nido, anulándolo por completo.

Solución que protege a otras especies Es importante destacar que ZEROVELUTINA está diseñada para que sea selectiva y solo resulten afectadas las avispas velutinas, sin afectar a otros animales. Esto se consigue gracias a que la entrada tiene un diámetro de 8,5 mm que impide que entren insectos grandes como las mariposas y los abejorros. De igual modo, existen varias salidas de 6 mm que permiten la fuga de abejas, moscas e insectos pequeños.

Para finalizar, la compañía aconseja usar cualquier insecticida que contenga fipronil en una concentración aproximada al 10%. Este insecticida es inocuo para las aves y los mamíferos. De este modo si algún pájaro atrapa la avispa impregnada con insecticida no habrá ningún problema.

Los resultados obtenidos con la trampa ZEROVELUTINA son excelentes. En 24-48 horas las velutinas prácticamente desaparecen.