Jesús Gutiérrez; música de autor, sensibilidad y mucho que contar

Jesús Gutiérrez es un artista madrileño, de raíces catalanas y castellanas, que presenta un universo de canciones fraternales, entre la profundidad de la pausa y el despecho, trazando una búsqueda de intimidad, sentido y sencillez en sus letras. Música de autor de carácter fronterizo, con reminiscencias del folk, el rock y la canción tradicional. Jesús ya lleva unos cuantos años de carretera a sus espaldas, un músico de calle que no es un recién llegado a este loco y maravilloso circo.

"Si tengo que hablar de mi diré que vivo con un pie en el mediterráneo y otro en la meseta. Tengo espíritu de fronteras, entre lo clásico y lo popular, el mar y la llanura, el verso y la canción. Llevo un cello a la espalda desde los 7 años y aún lo hago con ganas. También me entiendo con la guitarra y la armónica, a lo Dylan pero con acento de Madrid. De vez en cuando me suelto con el catalán. No soy de aquí ni soy de allá, pero si de Facundo Cabral. También de Calamaro porque fui adolescente en los 2000 y de María Rodés porque soy de carne y hueso. El campo me da vida y la ciudad un lugar. Como buen sagitario, me reencuentro en la dualidad. Creo que la vida que llevas se refleja en las canciones que haces y me gusta que así sea. Y entre tanto también soy ingeniero, alumno y profesor".

Actualmente, el artista, presenta “Pronto para huir” y “Lágrimas de Palosanto”, dos adelantos del que será su nuevo trabajo. Un nuevo proyecto íntimo, afrontando el miedo, entre la pausa de Leonard Cohen y el aura Tom Waits. El álbum se publicará en otoño de 2024 y está producido, y tocado, por Toni Brunet (Quique González, Coque Malla, Marlango, Andrés Suárez…) y grabado en directo, junto a los músicos, Jacob Reguilón y Raúl Bernal, en el estudio Audiomatic de José María Rosillo en Madrid en julio de 2023.

"Pronto para huir" es una canción honesta, sin artificios, donde la música envuelve unos versos que indagan en la intimidad, en el sosiego y en la necesidad de escucharse, darse tiempo y afrontar lo que tenga que venir.

Por otra parte "Lágrimas de palosanto" es un tema maduro y personal, que habla de trascender las expectativas y seguir caminando entre los posos de la realidad. De esta manera, Jesús Gutiérrez continúa su tránsito por las fronteras de la música de autor, con un estilo propio que rememora en este caso la canción popular española y el cantar de Carlos Cano.

En los próximos meses, Jesús Gutiérrez, comenzará una gira presentando sus temas por distintas ciudades españolas. Puedes consultar todas las fechas en sus redes sociales.