'Fui yo' es el nuevo tema del El Chelista junto con Leonardo Dantés

El Chelista recupera la figura de Leonardo Dantés, utilizándolo como símbolo de todas aquellas figuras maltratadas por la industria del entretenimiento, personas con valores desconocidos para el gran público.

En “Fui yo”, se habla de la historia de Leonardo, un showman que ganó popularidad en televisión, pero sobre todo un gran compositor que ha creado obras para artistas de primer nivel. Para acompañar la voz de Leonardo, El Chelista utiliza motivos sacados de la Sinfonía 4 de Anton Brückner (otro incomprendido en su tiempo), así como extractos de Messiaen y Bach.

Daniel Acebes (El Chelista) es un músico de formación clásica y espíritu popular. Habiendo tocado en las mejores orquestas sinfónicas y salas de conciertos del mundo, no se queda ahí y como músico popular ha cosechado alabanzas de artistas como Brian May y Rod Stewart, además de haber colaborado con C Tangana, Jorge Drexler, Coti, Antonio Carmona o Rubén Pozo. Actualmente, es arreglista y músico en la banda de C Tangana en la gira “Sin cantar ni afinar”, además de haber compuesto la BSO del documental “Esta ambición desmedida” y producir a varios artistas.

Músico clásico de día y rockero grasiento de noche, El Chelista es uno de los proyectos más innovadores en la escena actual. Después de su primer e.p VOL.1 (2018), donde las sonoridades virtuosísticas luchaban con los sonidos más distorsionados del pop rock calamariense, volvió a la carga con GUERRA SANTA, su primer LP. Una declaración de intenciones situada más cerca de Jack White que de Mozart, más bebedora de Radiohead que de Bach.

Actualmente, se encuentra inmerso en su nuevo sonido, donde se ayuda de samples de música clásica para conseguir texturas. Así lo hace en sus últimos singles.

Los directos son el punto fuerte de El Chelista, donde toca con un violoncello eléctrico de la marca de la que es patrocinador (NS Design), y que le permite tocar de pie mientras corre y canta por el escenario, siendo así el único frontman cellista en la actualidad. Puede variar de formación, tocando desde solo (ayudando de loops y electrónica), a banda completa (5 personas).

La empresa de comunicación musical PROMOSAPIENS realiza la promoción del nuevo single de El Chelista "Fui Yo".