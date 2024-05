En el Diario Vasco del 17 de mayo pudimos leer la grata noticia de que: “La esperanza de vida a nivel mundial se incrementará casi cinco años” y ya en subtítulos. “En España en donde ya se supera los 80,5 en los varones pasará a 83,3 y en las mujeres de 86 a 87,5. años, se vivirá unos dos años más”.



La fuente es la revista científica The Lancet que añade que en Occidente viviremos más pero no mejor por culpa de las enfermedades cardiovasculares y otras como el tabaquismo y malos hábitos alimentarios.

A pesar de ello, la razón para alargar años a la vida lo atribuye a las medidas de salud pública aplicadas para prevenir y mejorar las tasas de supervivencia.

No entro ni a rebatir ni a reafirmarme en las razones cualitativas que expone la prestigiosa revista para sostener sus afirmaciones. Para hacer el contraste cuantitativo de esas cifras, tan solo pido a los medios de prensa escrita, que nos hagan llegar a sus lectores el dato de la edad media de las esquelas que publican en sus páginas en la década pasada y en la que llevamos de esta.