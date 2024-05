Buscalibre recomienda 5 libros de ciencia ficción

A pesar de que pueda parecer sorprendente, la lectura está recuperando popularidad entre un público cada vez más amplio. Pues muchas personas están encontrando en los libros algo que otros pasatiempos no les pueden ofrecer. Con respecto a esto, los especialistas de Buscalibre indican que, actualmente, una de las categorías más populares es la de ciencia ficción.

Libros de ciencia ficción recomendados por Buscalibre Poder dejar que la imaginación fluya es algo que solo permiten acciones como leer. A su vez, poder disfrutar de un rato de desconexión del entorno para enfocarse en una lectura es lo que hace que tantas personas se hayan vuelto a enamorar de esta actividad.

Es por ello que hoy, Buscalibre ofrece 5 libros de ciencia ficción que resultan atrapantes.

¿Sueñan los Androides con ovejas eléctricas? - Phillip K. Dick En el año 2021, después de una guerra mundial que exterminó a millones de personas, los sobrevivientes codician cualquier criatura viva y las empresas fabrican réplicas exactas de seres vivos. Algunos seres humanos se aprovechan de esto para hacer negocios, ya que las réplicas son más económicas que los reales.

Rick Deckard es un cazarrecompensas que busca androides rebeldes y los retira, pero su trabajo se complica cuando debe enfrentarse a los nuevos modelos Nexus-6, prácticamente indistinguibles de los seres humanos.

Dune - Frank Herbert Dune, una de las mayores epopeyas de ciencia-ficción de todos los tiempos, cuenta la historia de la familia Atreides en el planeta Arrakis. Allí, la preciosa especia melange convierte a este mundo en una pieza estratégica para los intereses del Emperador, las Grandes Casas y la Cofradía. Después de ser traicionados, el hijo y heredero, Paul, emprenderá un viaje hacia un destino más grande del que jamás hubiera podido soñar.

La novela es una mezcla fascinante de aventura, misticismo, intrigas políticas y ecologismo. Desde su publicación, Dune se convirtió en un fenómeno de culto y ha sido comparada con El Señor de los Anillos. La crítica lo ha llamado uno de los monumentos de la ciencia-ficción moderna y sigue siendo vigente hoy en día.

Solaris - Stanisław Lem La novela Solaris de Stanisław Lem es presentada por primera vez en traducción directa del polaco por Impedimenta. La historia sigue a Kris Kelvin en su misión para investigar problemas de conducta en una estación de observación en el planeta Solaris, que es un extenso océano con vida e inteligencia.

La novela explora la psicología humana y las relaciones afectivas a través de la aparición de personas que no deberían estar allí, incluyendo la esposa de Kelvin, que se había suicidado años antes. La historia es claustrofóbica y enfrenta a los personajes a sus miedos más íntimos. Solaris es considerado un clásico de la literatura moderna.

El Juego de Ender - Orson Scott Card Ender es el tercer hijo de una pareja en un mundo en el que se ha limitado estrictamente a dos el número de descendientes. Se le es permitido nacer por su potencial para vencer a los Insectores, una raza extraterrestre que pretende destruir a los humanos. Ender debe aprender todo lo relativo a la guerra en los videojuegos y en los peligrosos ensayos de batallas espaciales que realiza con sus compañeros.

Este libro combina la habilidad en el tratamiento de las emociones con el interés por el empleo de las simulaciones por ordenador y los juegos de fantasía en la formación militar, estratégica y psicológica del protagonista. Una historia de ciencia ficción para adolescentes que incluso los no lectores devorarán con avidez.

Un Mundo Feliz - Adolf Huxley La antiutopía terrible del escritor británico Aldous Huxley (1894-1963), similar a 1984 de su compatriota George Orwell, ridiculiza las utopías de H. G. Wells. En la Era Ford del año 632, hay una dictadura que gobierna un mundo en el que todos los seres humanos han nacido de una probeta, ya que desconocen el amor y la libertad es vista como una fuente de infelicidad, hasta que surge John, el único hombre nacido de una mujer.

Con el tiempo, Un mundo feliz (Brave New World, en inglés) se convirtió en una de las obras más conocidas de Huxley y en una de las referencias de la ciencia ficción del siglo XX para explorar temas sociales y políticos de cara al nuevo milenio.

Disfrutar de nuevas lecturas con Buscalibre Estos títulos de ciencia ficción permiten disfrutar de nuevas aventuras, dejando volar la imaginación de los lectores. Tanto estos como otros libros de este género se pueden encontrar en librerías online como, por ejemplo, Buscalibre.