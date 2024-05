Un pensionista recupera el complemento de maternidad que la Seguridad Social le denegó gracias a Cerciora

Aunque han pasado más de tres años desde la anulación del complemento de maternidad en la pensión, todavía se registran reclamaciones por parte de hombres que exigen su derecho a recibir los mismos beneficios que las mujeres por hacerse cargo del cuidado de los hijos. Algunas de estas solicitudes han obtenido resultados favorables pese al tiempo transcurrido, tal como lo demuestra un trámite gestionado por Cerciora en el que se logró recuperar 12.500 euros a favor del beneficiario José María Agulla Moledo.

Lo que hace atractivo a este caso es que la solicitud en un principio había sido denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Pontevedra, bajo el argumento de que prescribió porque el solicitante había obtenido una pensión más de cinco años atrás, específicamente el 11 de octubre de 2016.

Complemento de maternidad para hombres Es importante recordar que entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 estuvo vigente el complemento de maternidad para las madres que accedieron a una pensión. No obstante, la Justicia española reconoció luego el derecho de los padres jubilados entre las fechas mencionadas a recibir el mismo importe que las beneficiadas.

Cuando se enteró de esto, Agulla Moledo presentó por su cuenta toda la documentación requerida ante la Dirección Provincial de Pontevedra. Sin embargo, el instituto negó la solicitud por entender que no había sido presentada en un plazo inferior a cinco años.

No obstante, el pensionista tomó una decisión inteligente al recurrir a los servicios de consulta de Cerciora, un despacho especializado en complemento de maternidad. Allí recibió la noticia de no había perdido el derecho a acceder este beneficio. De hecho, fue informado de que no solo podía obtener un aumento en la pensión, sino que también podría recibir un importe por retroactivo.

Reconocimiento del derecho al complemento Gracias al acompañamiento de Cerciora, el pasado 16 de abril el INSS de Pontevedra tuvo que revisar y anular la resolución inicial que negaba el complemento de maternidad a Agulla Moledo. Por lo tanto, se reconocieron los derechos del pensionista, de acuerdo a sentencias recientes del Tribunal Supremo que indican que este beneficio no está sujeto a plazos de prescripción.

De esta manera, el beneficiario fue confirmado de su derecho a recibir un retroactivo correspondiente al valor del complemento desde el 11 de octubre de 2016, así como una indemnización por discriminación, con un importe total que supera los 12.500 euros. Asimismo, Agulla Moledo obtuvo una revalorización de forma vitalicia en su pensión de 10%, dado que tiene 3 hijos.

En definitiva, el éxito de esta reclamación refleja la importancia de contar con un asesoramiento profesional de primera calidad como el de Cerciora. Esto ayuda a superar cualquier obstáculo que pueda surgir durante el proceso y a responder de manera apropiada, con el objetivo de hacer valer el derecho de los padres a conseguir el complemento de maternidad.