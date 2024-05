Oposiciones a bombero y bombero forestal, requisitos para este 2024

La profesión de Bombero es una de las más gratificantes, además de valoradas socialmente, ya que su función principal es la protección y seguridad de las personas y sus bienes. Ellos son los encargados de responder a una variedad de situaciones de emergencia y trabajan en la prevención de incidentes como: incendios, accidentes de tráfico, rescates en altura, rescates acuáticos, etc.

Para acceder a esta profesión suele ser necesario superar una oposición, ya que con carácter general, esta profesión se desarrolla en el ámbito público, siendo las Administraciones (municipios, provincias o Comunidades Autónomas) las encargadas de gestionar estos servicios y, por tanto, determinar las necesidades de personal que prestarán estos servicios.

Pruebas para oposiciones de bomberos Las oposiciones de Bombero 2024 se componen de pruebas multidisciplinares que valoran determinados aspectos del aspirante a bombero.

Prueba de conocimientos Esta consiste en un examen tipo test que valora los conocimientos teóricos relativos a un temario que contiene temas diversos, como temas legislativos como la Constitución o el Procedimiento Administrativo Común, hasta conocimientos químicos, hidráulicos, sobre mercancías peligrosas, código técnico de edificación y conocimientos propios de la localidad como el callejero.

Pruebas físicas Estas pruebas tienen como objetivo valorar el estado y la capacidad física del opositor, para poder enfrentarse a determinadas situaciones. Entre las pruebas está el trepar cuerdas, carrera de resistencia y de velocidad, natación, dominadas, pruebas de salto, etc.

Pruebas psicotécnicas Estas pruebas valoran las competencias intelectuales, tales como aptitud verbal, numérica, espacial, razonamiento abstracto, mecánica, memoria o de percepción.

Pruebas de personalidad En estas pruebas se valoran el perfil del aspirante para el puesto, pueden consistir en un test de personalidad y una entrevista personal o dinámica de grupo.

Además de estas pruebas, en determinadas oposiciones se pueden valorar otro tipo de habilidades funcionales, a través de pruebas relacionadas con oficios, como por ejemplo, la construcción, fontanería, carpintería, etc. También se realizan pruebas relacionadas con las tolerancias al trabajo en altura o a espacios confinados. Por último los opositores también tendrán que pasar un reconocimiento físico, basado en un cuadro de exclusiones médicas para comprobar la idoneidad al puesto.

Para la superación de estas pruebas es aconsejable contar con profesionales en la preparación de estas pruebas que cuenten con experiencia para acompañar al aspirante a bombero durante todo este proceso.

Requisitos para acceder a las oposiciones de bomberos Además de la realización de las pruebas, para llegar a ser bombero hay que cumplir una serie de requisitos. Los principales son tener nacionalidad española o nacional de un estado miembro de la Unión Europea, ser mayor de 18 años, en la mayoría de los casos contar con una titulación de bachiller o equivalente, así como los permisos de la categoría B y C, incluso en ocasiones el permiso C+E.

Base de datos de Oposiciones La profesión de Bombero es una opción realmente interesante para aquellas personas con vocación de servicio a la ciudadanía, ya que es una profesión en auge. En los últimos 5 años se han convocado más de 8.000 plazas en toda España y solo en 2.023 más de 2.000 plazas. Para 2024 la misma previsión de crecimiento, dado que a día de hoy, quedan más de 1.000 plazas pendientes por convocar.

Además, no hay que olvidar que dentro de la profesión de Bombero se encuentran también los Bomberos Forestales, cuya misión es la prevención y extinción de incendios forestales y cuidado del medio ambiente.

Además de las necesidades de personal durante todo el año, en la época de verano esta necesidad de personal se acentúa y comienzan las campañas de verano. Según datos de 2024, ya se han publicado 900 plazas entre convocatorias y bolsas de empleo: el 34% las plazas publicadas en Cataluña, 31% en Castilla la Mancha, el 14% en Comunidad de Madrid y el resto queda repartido en diferentes Comunidades.

Para tener una información actualizada y de calidad es importante recurrir portales especializados como Opobusca que cuenta con una base de datos completa. Allí se muestran las plazas ofertadas o convocadas por Comunidad Autónoma, provincia o municipio, así como requisitos necesarios para participar en los diferentes procesos de selección. De igual manera, permite descubrir cuál es el perfil necesario para convertirse en Bombero o Bombero Forestal.