Schneider Electric revoluciona las instalaciones KNX con el nuevo Módulo Híbrido SpaceLogic KNX

Este nuevo módulo híbrido permite conectar el controlador Wiser for KNX de manera sencilla, integrando dispositivos Zigbee en una única plataforma. De esta forma, se amplían las posibilidades de las instalaciones KNX, permitiendo la inclusión de sensores inalámbricos Wiser. La nueva solución permite actualizar las instalaciones KNX de manera sencilla, sin reemplazar o instalar nuevos cables, proporcionando confort, eficiencia energética e inteligencia a hogares y edificios Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado el nuevo Módulo Híbrido SpaceLogic KNX, una solución innovadora que combina la tecnología KNX con el protocolo inalámbrico Zigbee para poder enriquecer las instalaciones con productos Wiser.

Este nuevo módulo híbrido permite conectar el controlador Wiser for KNX de manera sencilla, integrando dispositivos Zigbee en una única plataforma. De esta forma, se amplían las posibilidades de las instalaciones KNX, permitiendo la inclusión de sensores inalámbricos como sensores de humo, inundación, contactos de ventana, sensores de movimiento, entre otros, así como actuadores para iluminación, persianas o clima, que forman parte del ecosistema Wiser de Schneider Electric.

La solución híbrida SpaceLogic KNX es ideal para ampliar instalaciones o para casos en los que sea complicado cablear. Con este módulo, Wiser for KNX expande su capacidad de comunicación, unificando en un solo sistema los protocolos KNX TP e IP, Modus RS485 y TCP, BACnet IP, RS232 y RS485, además de Zigbee, lo que proporciona una flexibilidad total en instalaciones residenciales o edificios.

"Con el nuevo módulo híbrido SpaceLogic KNX, estamos revolucionando la forma en que KNX se comunica con los productos Wiser", asegura Patricia Pimenta, VP Home & Distribution de Schneider Electric. "Esta solución permite actualizar las instalaciones KNX de manera sencilla, sin necesidad de reemplazar o instalar nuevos cables. Facilita la adaptación de un edificio para el futuro, aportando comodidad, eficiencia energética e inteligencia a hogares y edificios".

Las principales características del Módulo Híbrido SpaceLogic KNX incluyen:

Integración de protocolo Zigbee para una comunicación fluida con los productos Wiser.

Fácil instalación y configuración a través del controlador, con detección automática y añadido de dispositivos Zigbee.

Compatibilidad con una amplia gama de dispositivos Wiser, como interruptores, enchufes inteligentes, sistemas de calefacción y sensores de seguridad. Con el Módulo Híbrido SpaceLogic KNX, Schneider Electric ofrece lo mejor de ambos mundos: la fiabilidad y flexibilidad de KNX y la comodidad inalámbrica de Wiser. Esta solución híbrida desbloquea un mundo de posibilidades para espacios residenciales y comerciales, proporcionando comodidad, eficiencia energética y un entorno verdaderamente inteligente.