TENDINOL, un producto con 7 años revolucionando el mundo

Los dolores articulares y musculares no son más que una consecuencia de movimientos repetitivos realizados por una persona. Esto es especialmente común en deportistas o amas de casa que ejecutan trabajos en cadena, provocando este tipo de dolores o fatiga muscular. Esto también está relacionado con la tensión y la sobrecarga por el esfuerzo físico. Solocolagenos dispone de un amplio abanico de productos de parafarmacia y herbolario para atender cualquier patología. Con ello ha conseguido revolucionar la industria de la salud y ayudar a otros a verse y sentirse mejor. Uno de sus suplementos naturales más solicitados el Tendinol, un producto con notables propiedades antiinflamatorias y analgésicas.

Abordaje de las lesiones deportivas En el mundo del deporte es muy común que los deportistas sufran alguna lesión. El dolor y la inflamación son los primeros síntomas que afectan los músculos. Estos deben tratarse de inmediato para evitar lesiones mayores que puedan perjudicar su carrera deportiva y su vida cotidiana. El tratamiento inmediato consiste básicamente en utilizar protección en el área, reposo, hielo, compresión, elevación y la toma diaria de Tendinol. El control del dolor incluye el uso de analgésicos y antiinflamatorios.

El vendaje de una extremidad lesionada con una banda elástica para compresión ayuda a reducir el edema y el dolor. Pero este no debe ser demasiado firme, ya que puede producir hinchazón en la extremidad.

Los atletas y deportistas deben evitar la actividad física hasta después de la recuperación. Es necesario que el reinicio de la actividad sea gradual, una vez haya desaparecido el dolor. Es decir, comenzar con baja intensidad, hasta que se fortalezcan los músculos, tendones y ligamentos debilitados por la lesión.

¿Cómo evitar lesiones deportivas? Muchos especialistas recomiendan realizar exámenes físicos para asegurarse de no padecer algún impedimento antes de empezar a practicar algún deporte. Además, es necesario utilizar calzado, indumentaria y equipo apropiados para la actividad a realizar. También hay que beber suficiente agua para evitar la deshidratación, más aún en climas calurosos. Calentar y estirar los músculos antes de empezar es siempre necesario, con ello se reduce considerablemente las probabilidades de sufrir algún tipo de lesión.

Por lo general, las lesiones son causadas por la mala técnica al ejercitarse o realizar algún movimiento de fuerza. También influye el uso de ropa y equipo inadecuado, así como la falta de experiencia. El no realizar calentamientos o estiramientos es de hecho una de las causas más comunes de lesiones como torceduras y distensiones, inflamación muscular, fracturas o dislocaciones.

Si se tiene alguna lesión preexistente, es necesario asegurarse de estar completamente recuperado antes de comenzar de nuevo la actividad y, en lo posible, proteger la parte del cuerpo afectada con un dispositivo de acogida, un aparato ortopédico o un equipo especial para reducir el riesgo de una recaída. En caso de sufrir alguna lesión, el uso de productos como Tendinol de Solocolagenos puede ser el aliado ideal para reducir el dolor y favorecer la recuperación.

