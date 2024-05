Ortodoncia 3D y blanqueamiento gratis, solo el 23 de mayo en Clínicas Nobel

En la búsqueda de conseguir la sonrisa ideal, el tratamiento de ortodoncia es fundamental para corregir la posición de los dientes y mejorar tanto la estética como la funcionalidad al masticar. Hoy en día, existen varios tratamientos en esta área, como la ortodoncia invisible, brackets y aparatos funcionales, con tantas opciones disponibles que las personas se pueden sentir abrumadas al tratar de elegir la más conveniente.

En Clínicas Nobel facilitan esta decisión al ofrecer valoraciones gratuitas para ortodoncia que permiten ver el resultado final antes de empezar con el procedimiento.

Solo el 23 de mayo, en las Clínicas Nobel realizan valoraciones gratuitas con resultados visibles antes del tratamiento Quienes acuden a la sede de Clínicas Nobel en Fuenlabrada no deben realizar ningún pago por una valoración y esta se efectúa sin compromiso para cualquier tratamiento de ortodoncia disponible. La ventaja que ofrece este centro dental está en que el usuario puede recibir una imagen 3D de cómo lucirá su sonrisa al finalizar el procedimiento, gracias a la avanzada tecnología que disponen.

Estas valoraciones están a cargo de un especialista cualificado, quien otorga la recomendación acerca de cuál es el método ideal para cada caso y presenta todas las posibilidades dentales disponibles. Gracias a esto, es posible obtener un acercamiento real con resultados visibles sobre cada proceso, lo que permite al paciente tomar una decisión informada y clara.

Además, solo el 23 de mayo de 2024, para quien se apunte a la jornada, recibirá completamente gratis un blanqueamiento dental (bajo supervisión y criterio del odontólogo), descuentos especiales y financiación sin intereses desde 35 €/mes y una valoración del estado de salud dental en general usando, entre otros, cámara y escáner intraoral para que el paciente pueda ver por sí mismo el estado de sus dientes y encías.

Se trata de un día único que no se va a repetir en mucho tiempo y las plazas son muy limitadas, por lo que se recomienda inscribirse directamente en su página web.

Certificados por Invisalign Gracias a la calidad del servicio de ortodoncia invisible implementado por Clínicas Nobel, la marca mundial de este tratamiento (Invisalign) le ha otorgado la certificación Platinum ELITE Provider. En el centro dental los pacientes cuentan con un ortodoncista certificado, con más de 5 años de experiencia en la aplicación de sistemas de ortodoncia invisible.

La clínica garantiza la finalización correcta del tratamiento y, si los resultados no son los deseados, se compromete a realizar refinamientos. Los interesados en realizar este tipo de procedimientos, se pueden acercar a cualquiera de las dos sedes que Clínicas Nobel posee en Rivas y Fuenlabrada, después de agendar una cita por el contacto indicado en su sitio web.