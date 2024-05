Francisco Navarro Galindo publica ‘El anaquel de los libros olvidados’, una obra inspirada en los escritores

CÍRCULO ROJO.- Francisco Navarro Galindo destaca de su libro, ‘El anaquel de los libros olvidados’, el sentimiento, las aspiraciones y el deseo de todos aquellos que se dedican a leer y escribir de forma compulsiva. “Escribir es una necesidad vital irrenunciable, contar historias es mi manera de ver el mundo sin que me lo cuenten, investigar lo que ignoro es de las pocas cosas agradables que me gusta hacer en esta vida”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “sinceridad, cariño, meticulosidad, conocimiento, experiencia y mucho amor”.

Sinopsis La relación entrañable que se establece entre un autor y sus personajes provoca en nuestro escritor la necesidad imperiosa de publicar para que aquellos no caigan en el olvido y mueran. Una obsesión que acaba por dominarle, le conduce a conocer un mundo tremendamente cerrado que mueve una economía global de miles de millones de euros, el «engranaje», y le obliga a recurrir a métodos inesperados, poco convencionales y sorprendentes, para conseguir que sus sueños se vean razonablemente cumplidos. El protagonista, a lo largo de su historia, explora y propone una utopía que tal vez debería materializarse.

Autor Francisco Navarro Galindo estudió en los Jesuitas de la calle Caspe de la Ciudad Condal y, posteriormente, cursó estudios superiores en la Universidad Autónoma de Barcelona. El ANAQUEL DE LOS LIBROS OLVIDADOS es el octavo libro que publica.