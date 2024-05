En Funneltropia gestionan ActiveCampaign para empresas y pymes

En los últimos años, ActiveCampaign se ha posicionado como una de las plataformas de automatización más demandadas para las ventas y el marketing dentro del mundo digital. Gracias a los múltiples algoritmos y la inteligencia artificial que emplea, miles de empresas y especialmente pymes, se han beneficiado en sus labores de marketing. Sin embargo, no todos cuentan con el tiempo ni la disponibilidad para sacar el máximo provecho a esta herramienta. En vista de ello, en la agencia Funneltropia ofrece un servicio de gestión de cuentas de ActiveCampaign para ayudar a los negocios en sus campañas.

¿Por qué contratar el servicio de gestión de cuentas de ActiveCampaign, con Funneltropia? ActiveCampaign es un potente software capaz de ayudar a impulsar la productividad, eficiencia y crecimiento de cualquier empresa mediante distintas funcionalidades particulares. No obstante, al tener tantas funciones resulta un verdadero desafío para quienes la utilizan, llegando a ser incluso causa de frustración. Muchas empresas no cuentan con el tiempo necesario para aprender a gestionar su propia cuenta y comprender los detalles de funcionamiento. También es común que se encuentren con problemas que no pueden solucionar, y que existan listas y etiquetas dispersas, con lo cual no se aprovecha bien el potencial del software. En Funneltropia son conscientes de ello y saben cómo encargarse de todos estos detalles de gestión de ActiveCampaign en las empresas. Su equipo de expertos está disponible para hacerse cargo del uso de la herramienta, dejando a los empresarios y líderes libres para ocuparse de lo que hace crecer su negocio, sin tener que preocuparse por este tipo de detalles.

¿Qué incluye el servicio de gestión de ActiveCampaign? Un dato importante sobre Funneltropia es que es una Agencia Partner de ActiveCampaign, lo cual demuestra tanto el dominio que tienen de la herramienta, como su compromiso por la excelencia en su implementación. Su equipo de profesionales realiza tareas como la gestión y control de listas y bases de datos, para garantizar un buen desempeño de las campañas de email marketing y otros tipos de estrategias publicitarias. Otros de sus servicios son la limpieza de usuarios inactivos, la configuración de cuenta de ActiveCampaign, eliminación de contactos inactivos y optimización de lista. También hacen la unificación de etiquetas o listas, creación o mejora de automatizaciones, integraciones con otras herramientas y la creación de formularios en la web. Además, ofrecen su conocimiento y experiencia para realizar sesiones de consultoría, asesoría y auditoría exhaustiva de las cuentas, para encontrar los errores y optimizarlas al máximo.

Funneltropia facilita a los negocios el acceso a sus servicios al ofrecer la contratación de forma mensual, o específicamente para trabajos y desafíos puntuales con la herramienta. El objetivo es que el cliente pueda solucionar sus problemas y optimizar el uso del software con la ayuda de verdaderos expertos en el área.