‘Vuelve’ es el nuevo y quinto álbum de La Otra

La artista madrileña presenta su quinto y nuevo álbum ‘Vuelve’, una colección de 10 nuevas piezas que combinan a la perfección lo acústico y lo digital, lo íntimo y lo colectivo, la calma y la fiesta, la música y la vida.

Con la producción de Gabriel Vidanauta, el disco corre por la canción de autor y el pop, el bolero, la ranchera o la cumbia y cuenta con las colaboraciones de Guillem Roma, Anís Guateque, Ainda y Rozalén.

Tras los adelantos de “La Cumbia de la Paciencia”, “Continuar”, “Si me Voy” y “Asesina” en forma de single y videoclip la artista madrileña La Otra nos abre las puertas de par en par a su nuevo y quinto álbum de estudio titulado ‘Vuelve’. El nuevo disco de la madrileña nos descubre 10 nuevas piezas con las que la artista vuelve a casa después de darle la vuelta al mundo con una lección aprendida: que al hogar se vuelve aprendiendo a escuchar.

De ese viaje vital y musical allende mar La Otra se trae influencias musicales que van del folclor latinamericano más profundo al bolero, la ranchera, la cumbia y hasta el vals y, con ellas como punto de partida, arma 10 nuevos dardos certeros al corazón. La a priori dispersión de la paleta de colores con la que juega La Otra en su nuevo álbum queda genialmente amalgamada con el pincel de Gabriel Vidanauta a la producción, quién ha sabido dotar al conjunto musical del equilibrio perfecto entre los sonidos y texturas de lo analógico y lo acústico con las atmósferas y arreglos de lo digital y lo electrónico. ‘Vuelve’ es un álbum eminentemente de autora y en el que los tempos reposados predominan, con cortes deliciosos como el de apertura, “Grieta”, el bolero “Tócame” junto a Guillem Roma, la ranchera “Si me voy” con Rozalén o el sabor antillano reposado de “La Suerte”, entre otras. Aún así, en el nuevo álbum hay espacio también para piezas más movidas, como “Tenemos poder”, “Asesina” o “La Cumbia de la Paciencia” junto a Anís Guateque.

La Otra firma así con ‘Vuelve’ la que es seguramente su mejor y más equilibrada colección de canciones, un disco de vuelta a casa, de confirmación y maduración, cantado desde dentro y sin artificios con el que la artista parece que hay muerto... para volver a nacer.

Tras hacer dos sold out consecutivos en Madrid y Granada, el próximo mes de marzo La Otra regresa a los escenarios con una nueva gira nacional de presentación de su nuevo disco, "Vuelve", que la llevará a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, entre otras. Después de un verano cargado de festivales y fiestas, el tour concluirá en octubre con su gira por Latinoamérica.

La Otra cuenta con más de 330.000 oyentes mensuales en Spotify y lanzamientos que se han convertido en hits como "Contigo" (14.5M), "Sólo para ti" (5.9M de reproducciones) o "Aprenderé" (1.7M).

CONCIERTOS 10.5.2024 Oviedo - Lata de Zinc

11.5.2024 Valladolid- Sala Cientocero

16.5.2024 Málaga - Sala Marte

17.5.2024 Granada - Taberta J&J

24.5.2024 Madrid - Sala Villanos

30.5.2024 Murcia - Garaje Beat Club

31.5.2024 Alicante - Sala Euterpe

1.6.2024 Valencia - Sala Jerusalém