María Cleofe Cruz Galeano publica ‘El amor es poesía y la poesía es amor’, una obra llena de amor y versos

CÍRCULO ROJO.- ‘El amor es poesía y la poesía es amor’ recopila algunos de los escritos, que como bien expresa su autora, María Cleofe Cruz, se fueron quedando en el baúl. “Es un libro producto de un amoroso trabajo y se percibe ese amor en cada uno de sus escritos”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “la descripción exacta del amor a través de la poesía y la poesía a través del amor desde la perspectiva de una mujer madura, madre, esposa, hija etc etc.”.

Se trata de una obra respetuosa y sencilla. “En la poesía... cada escrito, lleva sus propias motivaciones, pero en términos generales, la búsqueda de mecanismos que me ayuden a superar mis viejos duelos, encontré que la mejor manera de sanar es desde el amor y muy agradable compartir ese amor desde las Letras”, añade ella misma.

Sinopsis El amor es poesía y la poesía es amor. Es la unión de dos conceptos que sugiere una de las más bellas y sublimes imágenes literarias para poder reflejar los más amplios sentimientos amorosos. María Cleofe ha terminado su segundo libro uniendo estas dos fuerzas, la poesía y el amor. Y... para amarte más de cerca, poco a poco te fui convirtiendo en una linda poesía. Sin dejar de lado la sensualidad, descrita desde las perspectivas y feminidad de una dama sensible

y apasionada. En El amor es poesía y la poesía es amor se encontrarán finos versos tejidos desde el corazón en su más grande intimidad. Escribir poesía es: cambiar el concepto perverso de las palabras y... convertirlas en un sublime canto del alma.

Autora María Cleofe Cruz Galeano, nacida en Palacagüina, Nicaragua, y residente en Cadaqués, Cataluña. Conocida en el ámbito literario como La Alondra del Suá; Ganadora de los primeros juegos florales de la Academia iberoamericana de poesía el colibrí en mayo de 2022 Las Choapas México. Después de su debut literario, con su exitoso poemario Turbulencias románticas, sorprende ahora con su segundo libro, El amor es poesía y la poesía es amor, en el que abraza su sentir más profundo. Actualmente, vive en Cadaqués provincia de Girona

en compañía de su familia. Desde allí, ella irradia sus bendiciones para toda la Tierra, los miembros de su comunidad y simpatizantes de diferentes países.